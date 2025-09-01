15:17
Экономика

Более триллиона сомов доходов планируется получить от сектора госуправления

Более триллиона сомов дохода планируется получить от сектора госуправления. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов о структуре ресурсов сектора.

Отмечается, что доходы сектора государственного управления в 2030 году прогнозируются на уровне 1 триллион 26,8 миллиарда сомов.

Согласно расчетам финансистов, в 2025-м ресурсы консолидированного бюджета сектора составят 708,9 миллиарда сомов, в 2026 году они превысят 843,2 миллиарда.

В 2027-м Минфин ожидает показатели на уровне 850,9 миллиарда сомов, в 2028 году — 892,6 миллиарда, а в 2029-м — 957,7 миллиарда.

Основные источники — доходы государственного бюджета, Социального фонда, ресурсы Фонда обязательного медицинского страхования.
