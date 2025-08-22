Осенне-зимний период: для ТЭЦ Бишкека закупят 1,4 миллиона тонн угля

Для прохождения осенне-зимнего периода 2025/2026 для ТЭЦ Бишкека планируется закупить 1,4 миллиона тонн угля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Уточняется, что к 21 августа складировано 239 тысяч тонн твердого топлива. Запланированы поставки 89 миллиардов 395 миллионов кубометров природного газа и 4 тысяч тонн мазута.

Средняя электрическая мощность столичной теплоцентрали составляет 56 мегаватт. Суточный расход топлива отмечен на уровне 1 тысяча 25 тонн угля и 135 тысяч кубических метров голубого топлива.

На ТЭЦ установлено 15 котлоагрегатов, семь турбоагрегатов с поперечными связями и энергоблоки № 3 и 4. В работе находятся три котлоагрегата и два турбоагрегата, в ремонте восемь котлоагрегатов, четыре турбоагрегата и два энергоблока. В резерве остаются четыре котлоагрегата и один турбоагрегат.

ТЭЦ работает в штатном режиме, ремонтные работы проводятся согласно установленному графику, отмечается в сообщении.