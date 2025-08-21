Мониторинг цен на мясо в регионах провел Минсельхоз

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проинспектировало цены на мясо в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цены на мясо остаются стабильными и не превышают 700 сомов, отметили в Минсельхозе

По его данным, в Чуйской области говядина продается по 630-650 сомов, баранина – по 680 сомов. В Джети-Огузском районе говядина стоит 650-680 сомов, баранина – 650-680 сомов, конина – 620 сомов. На рынке в Нарынской области говядину продают по 680 сомов.

Районные управления аграрного развития проводят постоянный мониторинг цен.

Напомним, в Кыргызстане с 11 августа введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней.