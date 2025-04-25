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Экономика

Объем воды в Токтогульском водохранилище. Приток воды превышает расход

На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 8 миллиардов 772 миллиона кубических метров. Об этом сообщают ОАО «Электрические станции».

В настоящее время среднесуточный приток воды в водохранилище составляет 399 кубометров в секунду, в то время как среднесуточный расход — 191 кубометр в секунду. Таким образом, приток воды значительно превышает расход.

Для сравнения: месяц назад, 25 марта 2025 года, объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 8 миллиардов 416 миллионов кубометров. Среднесуточный приток тогда был 324 кубометра в секунду, а среднесуточный расход — 188 кубометров в секунду.

Год назад, 25 апреля 2024 года, объем воды в водохранилище был заметно ниже — 7 миллиардов 519 миллионов кубометров. При этом среднесуточный приток воды в тот период был выше нынешнего и составлял 600 кубометров в секунду, а среднесуточный расход — 163 кубометра в секунду.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327320/
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