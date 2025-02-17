Уровень воды в Токтогулке превышает прошлогодний, но расход вырос

Объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодняшний день составляет 9,135 миллиарда кубометров согласно данным, предоставленным «Национальными электрическими сетями Кыргызстана».

Несмотря на то что текущий объем превышает показатель аналогичного периода прошлого года (8,563 миллиарда кубометров), наблюдается увеличение расхода воды. Сегодня среднесуточный расход достиг 716 кубометров в секунду, в то время как приток составляет всего 199 кубометров в секунду.

Для сравнения, годом ранее расход воды был немного ниже — 712 кубометров в секунду, а приток составлял 185 кубометров в секунду.

Вчерашние показатели, 16 февраля 2025 года, демонстрируют схожую тенденцию: при объеме воды в 9,179 миллиарда кубометров приток составлял 176 кубометров в секунду, а расход — 669 кубометров в секунду.