Эдиль Байсалов объяснил проблемы с картой «Мир» меркантильными интересами банков

Некоторые кыргызстанские частные коммерческие банки отказываются принимать российские карты из-за меркантильных мелких интересов, государство не может на это повлиять. Об этом заявил заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов в интервью NEWS.ru, отвечая на вопрос, почему возникают проблемы с картой «Мир» при том, что КР говорит о заинтересованности в привлечении российских специалистов.

Он уточнил, что финансово-кредитные организации боятся третичных санкций.

«Частные коммерческие банки преследуют меркантильные мелкие интересы. Государство никак не может на них повлиять, мы не можем это регулировать», — сказал Эдиль Байсалов.

Несмотря на это, по его словам, власти нашли способ обойти подобные препятствия. Речь идет «о полном переводе платежей в рубли, чтобы не было никаких третьих валют», объяснил чиновник.

Напомним, в феврале США ввели блокирующие санкции против оператора карт «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) России. На момент введения ограничений карты «Мир», кроме Армении, работали (в зависимости от терминала; расплатиться ими можно было не везде) еще в Казахстане, Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстане, Таджикистане и на Кубе. Но кыргызстанские банки значительно сократили функционал использования карт «Мир» в республике. Ранее о прекращении работы с картами «Мир» сообщал, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера».

В начале апреля ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») проинформировало о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре, говорится в заявлении оператора национальной платежной системы КР «Элкарт».

Обслуживание прекращается в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК». Решение принято для минимизации риска вторичных санкций.