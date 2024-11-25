В КР количество банковских платежных карт в обращении выросло на 34,8 процента

В Кыргызстане количество банковских платежных карт, находящихся в обращении, выросло на 34,8 процента. Такие данные приводит Национальный банк.

По данным регулятора, по состоянию на сентябрь 2024 года в обращении находилось 8 миллионов 553,8 тысячи банковских карт. С января рост составил 24,1 процента.

При этом в национальной системе «Элкарт» насчитывается 3 миллиона 584 тысячи 964 карты (41,9 процента); «Элкарт-UPI» — 2 тысячи 900.

В международных системах действуют 4 миллиона 968 тысяч 818 карт (58,1 процента), из них VISA — 4 миллиона 796 тысяч 975 (56,1 процента); Masterсard — 66 тысяч 058 (0,8 процента); «Золотая Корона» — 88 тысяч 265 (1 процент); Union Pay International— 17 тысяч 520 (0,2% процента).

Услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт национальной платежной системы «Элкарт» в республике предоставляет 21 коммерческий банк, международных платежных систем — 16 банков.