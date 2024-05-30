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Экономика

Казахстан готов к строительству дороги Алматы — Иссык-Куль — Мади Такиев

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с казахским коллегой Мади Такиевым. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

По ее данным, стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и обсудили ряд вопросов в сфере экономики.

Особое внимание они уделили вопросу функционирования и реконструкции объектов курортно-рекреационного хозяйства Казахстана в Иссык-Кульской области.

Мади Такиев подчеркнул готовность казахской стороны к строительству автодороги, которая свяжет Алматинскую и Иссык-Кульскую области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295454/
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