Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с казахским коллегой Мади Такиевым. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

По ее данным, стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и обсудили ряд вопросов в сфере экономики.

Особое внимание они уделили вопросу функционирования и реконструкции объектов курортно-рекреационного хозяйства Казахстана в Иссык-Кульской области.

Мади Такиев подчеркнул готовность казахской стороны к строительству автодороги, которая свяжет Алматинскую и Иссык-Кульскую области.