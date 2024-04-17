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Экономика

Цифра дня. 41,9 миллиона кодов маркировки выдано за три месяца в Кыргызстане

За три месяца 2024 года автоматизированная информационная система «Маркировка товаров» выдала 41 миллион 89,5 тысячи кодов маркировки товаров средствами цифровой идентификации. Такие данные приводит Налоговая служба.

Из них для табачной продукции выдано 32,3 миллиона кодов, алкогольной — 8,2 миллиона, текстильной — 404,6 тысячи, обувной — 27,7 тысячи, парфюмерной — 1,8 тысячи.

С момента внедрения информационная система выдала всего 780,9 миллиона кодов маркировки.

В том числе для табачной продукции — 660,3 миллиона кодов, алкогольной — 119,2 миллиона, текстильной — 1,1 миллиона, обувной — 80,2 тысячи, парфюмерной — 1,8 тысячи.

В системе «Маркировка товаров» зарегистрированы и получают коды маркировки более 2 тысяч производителей и импортеров.

С 1 июля 2021-го на территории Кыргызстана введена обязательная маркировка на алкогольную и табачную продукцию, а с 1 января 2023 года проводится пилотный проект маркировки пивной продукции. Кроме того, с 1 апреля 2024-го экспортерам и производителям необходимо замаркировать средствами идентификации товары легкой промышленности, подлежащие обязательной маркировке на территории России.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291833/
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