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Экономика
Сюжет: Финансовая грамотность

Компенсация от Нацбанка или Минфина. Почему такие сообщения мошеннические?

По социальным сетям и в мессенджерах в последнее время часто рассылают сообщения об оказании финансовой помощи. Источники указываются разные: Национальный банк, президент, кабинет министров, Министерство финансов.

Человек, который видит такое сообщение, верит ему на слово. Как-никак упоминают названия серьезных государственных структур.

Чтобы получить заветные деньги, нужно перейти по ссылке в сообщении и заполнить анкету. Либо предлагают оплатить налог или госпошлину якобы на счет Нацбанка или Минфина, который к самим структурам не относится.

На самом деле все такие сообщения и красивые обещания — чистой воды обман. Вместо дополнительного дохода они могут лишить вас собственных денег на карте.

Сегодня рассказываем, какие бывают виды мошеннических схем, как их распознать и не поддаться на уловки.

Виды мошенничества

Есть несколько видов мошеннических объявлений, с которыми сталкиваются кыргызстанцы.

В мессенджерах распространяют видео, опубликованное якобы одним из известных телеканалов. В сюжете всем желающим предлагают заработать на якобы совместном проекте Нацбанка КР и Центрального банка Азербайджана «Халял зарплата».

Есть и другой вариант. Сообщают, что НБ КР готов заплатить 10-20 тысяч сомов. Для этого нужно заполнить анкету и ответить на несколько несложных вопросов.

Иногда и вовсе не заморачиваются над созданием легенды. Просто сообщают о выделении финансовой помощи государством или о предоставлении гранта.

Бывают случаи, что приходит сообщение с предложением получить компенсацию за приобретенные ранее БАДы, денежный выигрыш, потерянные при обмене денег сбережения.

Чтобы забрать деньги, нужно либо заполнить анкету с указанием персональных данных, либо оплатить налог или госпошлину.

Распространенной стала схема, когда людям по телефону предлагают вложить деньги в «высокодоходный накопительный сертификат».

Еще одна схема, которая стара, как мир, но все еще находит своих жертв, — это звонок или СМС о «блокировке банковской карты». Человеку, получившему такое сообщение, предлагают сообщить «сотруднику» банка данные карты, включая PIN-код. Разумеется, после «разблокировки» карты денег на ней уже не будет.

На кого рассчитано?

Чаще всего на этот обман попадаются люди старшего возраста или те, кто только начинает пользоваться банковскими картами. Мошенники могут использовать базы данных со списками бывших участников финансовых пирамид. Ведь тот, кто однажды поверил в обещания быстрых и легких денег, может поддаться на новые уловки.

Мошенники играют на желании людей получить деньги, не прилагая усилий и на их вере государственным структурам.

Но не надо думать, что, если вы опытный пользователь карты, мошенники до вас не доберутся. Изощренность достигает таких масштабов, что на уловки попадаются даже критически мыслящие люди. Например, звонящий по телефону представляется известным адвокатом или реальным сотрудником Минфина либо Нацбанка.

Добавим еще и то, что для убедительности людям присылают видеосюжеты якобы известных телеканалов, качественные копии указов президента или постановлений Национального банка. Поэтому понять, что что-то не так, действительно бывает крайне сложно.

Что делать?

В первую очередь нужно быть максимально бдительными. Не ленитесь и перепроверяйте информацию. Да, мошенникам невыгодно, чтобы вы обнаружили подвох. Они могут говорить о «секретной информации», уникальном предложении, возможности, которую предоставляют «только своим» или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас.

Не поддавайтесь на провокации. Всегда перепроверяйте информацию у самих банков или госорганов.

Например, для оперативного рассмотрения обращений населения работает WhatsApp-канал Национального банка по номеру 0501890000. Или можно позвонить по телефону общественной приемной НБ КР по номеру +996312610486.

Вся информация о деятельности, акциях, розыгрышах и выплатах коммерческих банков размещается на их официальных сайтах или в соцсетях. Даже если вам звонят «из банка», положите трубку, найдите телефон горячей линии банка и уточните информацию по нему.

Помните: банки никогда не спрашивают PIN-код или CVV/CVC-код вашей карты. Им эта информация для проверки счета просто не нужна.

Когда банк замечает сомнительный платеж или перевод с вашего счета, с вами связываются, чтобы подтвердить или отклонить операцию, и только. Конфиденциальные данные для этого не требуются. Если о них спрашивают, будьте уверены: звонят не из банка, вас точно пытаются обмануть.

Прежде чем принять решение, связанное с крупными денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, еще лучше — со специалистами. Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274603/
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