ОАО «Учкун» купит в лизинг оборудование на 6,5 миллиона евро

ОАО «Учкун» планирует заключить договоры лизинга и кредитные соглашения с тремя банками. Согласие на сделку дали акционеры компании, сообщает Кыргызская фондовая биржа.

Уточняется, что общая сумма лизинга составит 6,5 миллиона евро на пять лет. Сделки будут проходить через «Айыл Банк», «РСК Банк» и «Керемет Банк». Предприятие на эти деньги хочет заключить контракты на поставку специального оборудования, запасных частей к нему и расходных материалов для выпускаемой ими продукции. Кроме того, планируется провести капитальный ремонт помещений государственной типографии.

Отметим, вчера по итогам заседания Совета безопасности нескольким объектам придали статус стратегических. В том числе в этот список вошло и ОАО «Учкун».

В январе 2019-го депутаты Жогорку Кенеша внесли изменения в закон о госзакупках, по которым изготовление и персонификацию специальных государственных бланков, кроме паспортов граждан КР и водительских удостоверений, могут осуществлять исключительно госпредприятия или компании с госдолей не менее 51 процента. В апреле того же года правительство своим постановлением определило такие компании: ОАО «Учкун», ОсОО «Гознак» и ГП «Типография».

В конце февраля 2023-го президент Садыр Жапаров заявил, что в будущем ни одна государственная бумага не должна производиться в частных компаниях, а печатать паспорта кыргызстанцев будет государственная типография «Учкун».

Руководитель службы информационной политики администрации главы государства Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook сообщил, что в данный момент в «Учкун» из-за рубежа поступает новое современное оборудование, полным ходом идут ремонтные работы. После их завершения типография приступит к изготовлению ID-карты, общегражданского паспорта, водительского удостоверения и технического паспорта автомобиля.