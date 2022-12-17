Отметить Новый год и не разориться. Главные правила подготовки

До наступления Нового года осталось совсем немного. Сейчас самое время подумать, как вы его будете праздновать и сколько это стоит.

Готовиться надо заранее. Иначе праздничное веселье влетит в копеечку.

Редакция 24.kg подготовила главные правила, которые помогут вам избежать ненужных трат в предновогодней суете.

Будьте предусмотрительнее

Первое, что нужно сделать, — четко определиться с бюджетом. Просчитайте, сколько денег надо на новогодний стол, подарки, развлечения. Не забудьте, что жизнь после Нового года не закончится.

После праздников наступят суровые будни. От правильного распределения средств зависит, насколько легко вы дотянете до зарплаты.

Если выяснится, что траты слишком велики, то вы всегда можете пересмотреть планы. К тому же расценки на продукты, алкоголь, подарки за 2-3 недели до Нового года и за пару дней до него разные. Чем раньше вы определитесь, тем целее будут деньги.

Составляем списки

С бюджетом определились. Следующий этап — составить список покупок. В магазины в принципе лучше не ходить без списка, а во время предновогоней суеты — тем более.

В магазинах и супермаркетах перед праздниками организуют акции.

И далеко не всегда они могут быть во благо. Велика вероятность купить ненужную вещь и потратить деньги зря. Поэтому берем волю в кулак и четко следуем установленному плану.

Есть еще один момент. Покупок может быть много. В суете вы банально можете забыть о каком-то товаре. Вспомните о нем в последний момент. Но цены уже могут быть гораздо выше.

Не готовим лишнего

Ломайте стереотипы. Тазики салатов, которые потом доедаются все выходные, — это зло как для бюджета, так и для вашего здоровья. Поэтому не надо запасать продукты на год вперед или пытаться приготовить 20 видов салатов и пять горячих блюд.

Трезво оцените свои силы и готовьте столько, сколько реально сможете съесть.

Скорее всего, после праздничного застолья захочется чего-то легкого и свежего, а не майонезных салатов. Все магазины будут открыты к вечеру 1 января. Да и цены в них будут гораздо ниже, чем в последнюю неделю перед Новым годом.

Используйте бонусы на картах

Сейчас в Кыргызстане есть дебетовые карточки с услугой Cash-back. Эта система подразумевает возврат определенного процента с каждой покупки. Даже если там всего один-два процента, вы все равно вернете немного денег.

Во время предновогоднего шопинга используйте карты лояльности в магазинах.

Например, если у вас есть карточка лояльности супермаркета, на которую начисляют бонусы с покупок, вы значительно увеличите баланс бонусов с покупок перед новогодними праздниками.

Откажитесь от салютов

Начнем с того, что это опасно. Кроме того, помните об экологии. В Бишкеке и так не самая радужная обстановка, а салюты только ухудшают ситуацию.

Если же мы говорим о финансах, то салюты — лишние расходы. Если он для вас неотъемлемый атрибут праздника, можете отправиться в новогоднюю ночь на площадь Ала-Тоо. Там каждый год организуют праздничные мероприятия, которые завершают фейерверком.

Ищите варианты экономии

Нет это не скупердяйство, а финансовая разумность. Нет смысла тратить большие деньги там, где можно сэкономить. Например, подарки можно купить в интернете. Часто это дешевле, чем в магазинах, даже с учетом доставки.

Если вы готовитесь к Новому году не в последний момент, то у вас есть достаточно времени поискать наиболее выгодные варианты.

Если после Нового года вы планировали крупные покупки для себя или близких, приурочьте их в празднику. Так вам не придется тратить дополнительные деньги на подарки.

Имейте в виду, что дорогие подарки лучше дарить только самым близким. И то при условии, что это им дейтсвительно необходимо. В противном случае вы можете поставить человека в неловкое положение.

Не стесняйтесь делать подарки и открытки своими руками. Это дешево, но так мило. Сделано это будет с душой, а потому наиболее ценно.