Цифровой кодекс в Кыргызстане не будет регулировать контент

В Кыргызстане Цифровой кодекс будет контролировать только данные и инфраструктуру, но не будет регулировать контент. Об этом сегодня на брифинге сообщила ведущий партнер международного консорциума по разработке цифрового законодательства, директор общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева.

По ее словам, на сегодня Министерство цифрового развития уже предоставило в цифровом формате максимум возможного. Теперь предстоит работать на уровне каждого отдельного министерства и ведомства. Но есть законодательные сложности.

«Соцфонд до сих пор не предоставляет данные, так как руководствуется собственным законодательством. Оно не соответствует нормативно-правовым актам, которыми пользуется Минцифры. Возникла правовая коллизия. Чтобы органы могли обмениваться информацией, мы начали разрабатывать Цифровой кодекс. Только на примере одного министерств мы могли бы предоставлять около 20 госуслуг», — отметила Татту Мамбеталиева.

Она рассказала, что аналогов Цифровому кодексу нет. Кыргызстан не сможет нигде его сплагиатить. Это будет абсолютно уникальный документ.