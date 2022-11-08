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Экономика

Число выданных в Кыргызстане банковских карт увеличилось на 33,1 процента

Число банковских платежных карт, выданных в Кыргызстане, за год увеличилось более чем на 33 процента. Об этом говорится в отчете Национального банка.

По данным финансового регулятора, общее число банковских платежных карт в обращении по состоянию на 1 октября 2022 года составило 4 миллиона 660 тысяч карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33,1 процента.

В Нацбанке КР уточняют, что услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт национальной платежной системы «Элкарт» предоставляет 21 коммерческий банк, международных платежных систем — 14 банков.

Наибольшей популярностью в стране пользуются карты «Элкарт» (59,5 процента), в секторе международных систем — Visa (36,6 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250122/
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