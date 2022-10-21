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Экономика

За чертой бедности окажутся 70 тысяч детей КР из-за последствий войны в Украине

Война в Украине и рост инфляции привели к тому, что еще 4 миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались в состоянии бедности, что на 19 процентов выше уровня прошлого года. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ «Влияние войны в Украине и последующего экономического спада на детскую бедность в Восточной Европе и Центральной Азии».

Согласно исследованию, потери в сфере образования могут составить дополнительные 117 тысяч детей, которые бросят школу только в этом году. Организация проанализировала национальные экономические и социальные тенденции в регионе Европы и Центральной Азии с 2006 по 2021 год. Разработана модель того, как изменения в национальной экономике предсказывают риски детской бедности, образование и результаты в отношении здоровья.

Данные по Кыргызстану показали, что в Кыргызстане из-за событий в Украине и роста инфляции дополнительно 143 тысячи человек окажутся за чертой бедности, в том числе почти 70 тысяч детей. Кроме того, почти 3 тысячи детей могут бросить школу. По последним сообщениям Национального статистического комитета, в 2021 году 40,5 процента детей, или 1,72 миллиона человек, уже жили в бедности.

«Разрушительное воздействие на детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказывают экономические последствия войны в Украине. Дети во всем регионе затронуты ужасающими последствиями этой войны. Если мы уже сейчас не поддержим этих детей и их семьи, резкий рост детской нищеты почти наверняка приведет к потерянным жизням, потерянным знаниям и потерянному будущему», — заявила региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248669/
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