Маленький шаг к большой цели. Как благотворительность помогает богатеть

Для решения серьезных социальных проблем нужны усилия всего общества. Во многом здесь помогает благотворительность. На Западе это давно само собой разумеющийся факт. В Кыргызстане данное направление развивается, но медленно.

Регулярная практика благотворительной помощи не только помогает решать проблемы, но делает вас богаче.

Да, именно так. Гуру финансового мира тратят миллионы на поддержку социальных проектов, борьбу с неравенством и болезнями. Делают они это не просто от широты душевной, а потому, что четко понимают, чего удастся достичь в реальности.

Закон финансовой энергии

Каждый из нас может делать мир лучше. Особенно сейчас, в период пандемии, когда сотни людей теряют работу и средства к существованию. Каждый из нас может не просто сделать кого-то чуточку счастливее, но и поддержать себя. В том числе и материально.

Дело тут, конечно, совсем не в каких-то просчетах и возможности получить свой процент от оказания поддержки. Тут работают законы энергий. В финансах они тоже есть. Да, звучит странно, но не все в жизни поддается четкому объяснению и анализу.

Благотворительность — удивительная вещь: чем больше даешь, тем больше получаешь.

Это своего рода базовая потребность. Она не должна быть в тягость, а стать естественной частью жизни. Например, как почистить зубы или поесть. Это действует просто: сколько отдаешь, столько и получаешь. Как правило, те, кто начал активно заниматься благотворительностью, через какое-то время замечают, что их финансовые дела идут в гору. Появляются новые проекты, источники заработка, удачные знакомства. В итоге выходит, что тебе возвращают даже больше, чем ты изначально отдал.

Даже 1 сом может спасти жизнь

Не надо думать, что благотворительность — это вложения десятков тысяч сомов или большое количество времени. Если нет желания посвящать ей много времени и ресурсов, не стоит себя заставлять.

Для добрых дел необязательно нужны деньги. Главное, оставаться неравнодушным.

Главное, изменить собственные негативные установки и посмотреть на процесс помощи под другим углом. Оценивайте это как вклад в собственное будущее благополучие. Да, часто можно услышать: «Мне бы кто помог! Денег на себя-то не хватает, как будут лишние, так и начну помогать». Это неверная установка, которая к тому же говорит о психологии бедности. Если жить по такому принципу, то помогать вы не начнете никогда. Всегда будут неотложные дела, расходы и сложности, которые вы будете ставить выше помощи другим. Это замкнутый круг.

Есть и другая категория людей. Они действительно всей душой желают помочь, но финансы крайне ограничены. Эта категория считает, что расходы на добрые дела должны исчисляться тысячами сомов. Это тоже заблуждение.

Даже 1 сом может спасти жизнь человека.

Это не просто красивый лозунг. Не зря есть поговорка: «С миру по нитке — голому рубаха». Начинайте помогать с малого, просто, чтобы ввести благотворительность в привычку. Отдавайте столько, сколько можете себе позволить. Пусть будет всего 20-50 сомов. Главное, делать это регулярно. Возьмите за правило помогать каждый месяц.

Как делать не стоит

Не надо помогать кому-то вопреки собственным желаниям и убеждениям. Найдите ту сферу, проблемы которой отзываются у вас в душе. Да-да, помощь должна приносить вам удовольствие, а не чувство вины.

Не стоит давать денег попрошайкам, даже если их вид действительно вызывает жалость.

Люди, которые просят милостыню на дорогах и в подземных переходах, скорее всего, не такие бедные и несчастные. Это часть огромной машины по заработку денег. От такой помощи пользы не будет. Да, не стоит давать денег даже бабушкам. Исключение — если вы действительно знаете человека и его ситуацию.

С чего стоит начать

Лучше отдавать деньги, когда ты точно знаешь, что они принесут пользу. Это могут быть проверенные фонды, дорогостоящая операция реальному ребенку, одинокая соседка, приюты для животных. Вариантов помощи масса.

Помощь через проверенные фонды — самый доступный вариант благотворительности.

Как правило, такие фонды работают много лет и досконально проверяют все документы подопечных. Есть организации, которые из года в год поддерживают определенную категорию граждан. Деньги им нужны постоянно на текущие нужды. Их подопечные не менее нуждаются, чем те, кто просит помощи на дорогостоящую операцию например. Можно взять под шефство нуждающегося человека или семью.

В этом вопросе главное — начать и постепенно приучить себя помогать регулярно, а не от случая к случаю.