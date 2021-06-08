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Экономика

Попытка № 2. В Ат-Баши снова предлагают открыть логистический центр

Всем желающим предлагают в формате государственно-частного партнерства построить логистический центр в Ат-Башинском районе Нарынской области. Объявление опубликовало Министерство экономики и финансов.

Отметим, что речь идет о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации таможенно-логистического комплекса. Проект инициирован Государственной таможенной службой. Он предусматривает, что комплекс должен состоять из двух обособленных составляющих: таможенной и коммерческой. Его мощность должна составлять до 100 грузовых автотранспортных средств в сутки.

Земельный участок под таможенно-логистический комплекс расположен на территории Ат-Башинского района на 400-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, в 20 километрах от ближайшего села Кара-Булун.

Уточняется также, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) и тендерные документы для проекта разрабатывала консультационная компания АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп» (Россия).

Напомним, что в Ат-Башинском районе уже пытались открыть логистический комплекс в прошлом году. Тогда речь шла об индустриальном торгово-логистическом центре. Государственная СЭЗ «Нарын» передала 200 гектаров земли в Ат-Башинском районе в аренду на 49 лет кыргызско-китайскому предприятию «СЭЗ Ат-Баши», руководителями которого являются китайский инвестор Лю Ин и местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров. Предприятие получило землю для реализации проекта по строительству логистического центра. В декабре прошлого года было начато строительство. Местное население выступило против китайских инвесторов и неоднократно выходило на митинги. В итоге проект закрыли, а договор аренды расторгли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196746/
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