В Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс

Образована межведомственная рабочая группа по разработке проекта новой редакции Налогового кодекса. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов.
Главная цель — адаптировать налоговое законодательство Кыргызстана к современным экономическим условиям и создать благоприятные условия для деятельности налогоплательщиков. Планируется упростить механизм возмещения и возврата превышения суммы НДС, внедрить сервисный подход к обслуживанию налогоплательщиков и разработать альтернативные подходы к рассмотрению налоговых споров.
Кроме того, будет пересмотрена процедура проведения выездных плановых проверок, если налогоплательщик соответствует особым критериям. Проще говоря, у налогоплательщиков будет свой рейтинг. Процедура налогового администрирования призвана упростить и устранить коллизии в законодательстве, чтобы любые спорные вопросы решались в пользу налогоплательщика.
На сегодня образовано шесть модульных групп для разработки нового Налогового кодекса.
В Минэкономфине ожидают, что после завершения процесса исполнение налоговых обязательств станет проще, минимизируются затраты бизнеса, упростится и автоматизируется отчетность, сократится контакт между бизнесом и фискалами. Кроме того, будет устранена недобросовестная конкуренция, защищен отечественный бизнес и появится возможность увеличения экспорта продукции в третьи страны и страны — члены ЕАЭС.
Государство же ожидает от изменений повышения собираемости налогов, обеспечения прослеживаемости товаров по всей цепочке поставки, возможности выявления незаконного товарооборота, создания благоприятного инвестиционного климата.
«Любое заинтересованное лицо может направить свои предложения по совершенствованию проекта новой редакции Налогового кодекса на электронный адрес mail@mineconom.gov.kg. За дополнительной информацией можно обратиться по номеру +996312