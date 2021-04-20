В Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс

Образована межведомственная рабочая группа по разработке проекта новой редакции Налогового кодекса. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов.

Главная цель — адаптировать налоговое законодательство Кыргызстана к современным экономическим условиям и создать благоприятные условия для деятельности налогоплательщиков. Планируется упростить механизм возмещения и возврата превышения суммы НДС, внедрить сервисный подход к обслуживанию налогоплательщиков и разработать альтернативные подходы к рассмотрению налоговых споров.

Кроме того, будет пересмотрена процедура проведения выездных плановых проверок, если налогоплательщик соответствует особым критериям. Проще говоря, у налогоплательщиков будет свой рейтинг. Процедура налогового администрирования призвана упростить и устранить коллизии в законодательстве, чтобы любые спорные вопросы решались в пользу налогоплательщика.

На сегодня образовано шесть модульных групп для разработки нового Налогового кодекса.

В Минэкономфине ожидают, что после завершения процесса исполнение налоговых обязательств станет проще, минимизируются затраты бизнеса, упростится и автоматизируется отчетность, сократится контакт между бизнесом и фискалами. Кроме того, будет устранена недобросовестная конкуренция, защищен отечественный бизнес и появится возможность увеличения экспорта продукции в третьи страны и страны — члены ЕАЭС.

Государство же ожидает от изменений повышения собираемости налогов, обеспечения прослеживаемости товаров по всей цепочке поставки, возможности выявления незаконного товарооборота, создания благоприятного инвестиционного климата.