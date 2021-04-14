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Экономика

Внедрение маркировки товаров и ККМ-онлайн продлили до 1 июля

Сроки введения обязательной маркировки и применения ККМ-онлайн продлили до 1 июля. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Решение приняли для эффективного введения процессов и предоставления субъектам предпринимательства дополнительного времени на переход к нововведениям.

ККМ, не соответствующие техническим требованиям и требованиям к центрам технического обслуживания, утвержденным от 24 июня 2020 года, не подлежат регистрации с 1 июля 2021 года. Субъекты, использующие ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в налоговых органах, имеют право на их применение до 1 июля 2021 года исключительно при условии их исправности.

С 1 июля 2021 года начнется и обязательная маркировка табачной и алкогольной продукции средствами цифровой идентификации.

До этого пройдет пилотный (экспериментальный) проект  по маркировке этих товаров.

«Систему применения ККМ-онлайн и маркировку товаров реализуют в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» наряду с внедрением электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товаротранспортной накладной и информационной системы «Сводный пост», — напомнили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190021/
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