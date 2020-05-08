14:35
USD 78.90
EUR 85.16
RUB 1.06
Экономика

ГНС: Стоимость патента на оказание услуги такси не изменилась

Государственная налоговая служба Кыргызстана сообщила, что стоимость патента на оказание услуги по перевозке пассажиров (такси) не изменилась.

По данным пресс-службы, в ГНС через социальные сети обращаются граждане с просьбой дать пояснение относительно ставок патента из-за слухов о якобы их повышении в Бишкеке после 1 мая.

Читайте по теме
Таксистам и парикмахерам пригрозили штрафами за нарушение санитарных правил

Согласно законодательству, наряду с патентом необходимо приобрести и страховой полис. К примеру, в Бишкеке стоимость патента на оказание услуг такси составляет 500 сомов, страхового полиса — 775 сомов.

На сайте ГНС www.sti.gov.kg размещены ставки в разрезе регионов, где каждый может ознакомиться с суммами обязательного или добровольного патентов.

Патент можно приобрести как в бумажном виде с посещением налогового органа, так и онлайн. Электронный патент можно получить посредством электронного сервиса «Кабинет налогоплательщика» ГНС — www.salyk.kg или через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 года).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152210/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговики работают по графику и выдают патенты и страховые полисы
В Бишкеке таксистов проверяют 20 мобильных бригад
Первый день послаблений режима ЧП. Как изменился Бишкек
В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В Бишкеке приложения для вызова такси перестали работать
Режим ЧП в Кыргызстане. Водителей, оказывающих услуги такси, будут штрафовать
Во время комендантского часа общественный транспорт и такси работать не будут
В Оше приостановили работу такси
Водителей накажут за завышение цен на междугородние перевозки пассажиров
Междугородние такси дорожают на фоне коронавируса. Минтранс повлиять не может
Популярные новости
Бюджетники Бишкека получат зарплату с&nbsp;задержкой: вице-мэр объясняет, почему Бюджетники Бишкека получат зарплату с задержкой: вице-мэр объясняет, почему
Второй антикризисный план кабмина: льготные кредиты и&nbsp;легализация капитала Второй антикризисный план кабмина: льготные кредиты и легализация капитала
В&nbsp;правительстве рассказали, на&nbsp;что потратили деньги МВФ В правительстве рассказали, на что потратили деньги МВФ
В&nbsp;кабмине рассказали, кто и&nbsp;на&nbsp;каких условиях сможет получить льготные кредиты В кабмине рассказали, кто и на каких условиях сможет получить льготные кредиты
Бизнес
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
8 мая, пятница
14:28
Врачам мобильных бригад в Бишкеке не обеспечили условия для изоляции Врачам мобильных бригад в Бишкеке не обеспечили условия...
14:08
На автодороге Бишкек — Ош столкнулись две машины. Пострадали двое
14:01
В День Победы в Бишкеке будет праздничный салют
13:58
ГНС: Стоимость патента на оказание услуги такси не изменилась
13:42
Оформлять документы на машину можно будет в автоцентрах обслуживания населения