ГНС: Стоимость патента на оказание услуги такси не изменилась

Государственная налоговая служба Кыргызстана сообщила, что стоимость патента на оказание услуги по перевозке пассажиров (такси) не изменилась.

По данным пресс-службы, в ГНС через социальные сети обращаются граждане с просьбой дать пояснение относительно ставок патента из-за слухов о якобы их повышении в Бишкеке после 1 мая.

Читайте по теме Таксистам и парикмахерам пригрозили штрафами за нарушение санитарных правил

Согласно законодательству, наряду с патентом необходимо приобрести и страховой полис. К примеру, в Бишкеке стоимость патента на оказание услуг такси составляет 500 сомов, страхового полиса — 775 сомов.

На сайте ГНС www.sti.gov.kg размещены ставки в разрезе регионов, где каждый может ознакомиться с суммами обязательного или добровольного патентов.

Патент можно приобрести как в бумажном виде с посещением налогового органа, так и онлайн. Электронный патент можно получить посредством электронного сервиса «Кабинет налогоплательщика» ГНС — www.salyk.kg или через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 года).