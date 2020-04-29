С начала года недобор по доходам в бюджет оценивается в 10 миллиардов сомов

С начала 2020 года по 27 апреля бюджет Кыргызстана недополучил по налоговым и таможенным сборам около 10 миллиардов сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, выпадение по таможенным сборам на сегодня составляет от 45 до 50 процентов от плановых показателей. То же самое по налогам. Это косвенно связано с тем, что сократились объемы импорта. Ведь в Кыргызстане около 70 процентов ввоза продуктов приходилось на Китай.

«Снижение импорта влияет на наше внутреннее производство, потому что большой объем производства завязан на китайском импорте — это сырье, материалы, комплектующие, оборудование. С введением режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, ограничением производственной деятельности сократились налоговые сборы», — отметил Эркин Асрандиев.

Он подчеркнул, что бюджетные расходы на сегодня максимально сокращены. Финансируются только защищенные статьи расходов — заработные платы бюджетников, пенсии и пособия. Ежемесячно на это нужно около 7,5 миллиарда сомов.

«Кроме защищенных статей есть только небольшие вложения на некоторые приобретения, коммунальные услуги. Есть траты по капитальным вложениям — на водоснабжение, ирригацию и ремонт дорог. Все остальные расходы приостановлены», — заключил вице-премьер.