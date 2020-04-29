13:42
USD 79.34
EUR 86.06
RUB 1.06
Экономика

С начала года недобор по доходам в бюджет оценивается в 10 миллиардов сомов

С начала 2020 года по 27 апреля бюджет Кыргызстана недополучил по налоговым и таможенным сборам около 10 миллиардов сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, выпадение по таможенным сборам на сегодня составляет от 45 до 50 процентов от плановых показателей. То же самое по налогам. Это косвенно связано с тем, что сократились объемы импорта. Ведь в Кыргызстане около 70 процентов ввоза продуктов приходилось на Китай.

«Снижение импорта влияет на наше внутреннее производство, потому что большой объем производства завязан на китайском импорте — это сырье, материалы, комплектующие, оборудование. С введением режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, ограничением производственной деятельности сократились налоговые сборы», — отметил Эркин Асрандиев.

Он подчеркнул, что бюджетные расходы на сегодня максимально сокращены. Финансируются только защищенные статьи расходов — заработные платы бюджетников, пенсии и пособия. Ежемесячно на это нужно около 7,5 миллиарда сомов.

«Кроме защищенных статей есть только небольшие вложения на некоторые приобретения, коммунальные услуги. Есть траты по капитальным вложениям — на водоснабжение, ирригацию и ремонт дорог. Все остальные расходы приостановлены», — заключил вице-премьер.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151406/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
Техобслуживание автомобилей разрешили, потому что это жизненная необходимость
Эркин Асрандиев: Рынки могут спровоцировать скопление людей и разнос инфекции
В правительстве решают, кто получит льготное финансирование
Эркин Асрандиев: Перенос сроков по автоматизации налогов — идея бизнеса
Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Правительство создаст антикризисный фонд для поддержки бизнеса Кыргызстана
Эркин Асрандиев: Всем тяжело, но есть деятельность, которую можно придержать
Правительство ожидает большой поток заявок на пропуска от предпринимателей
В Кыргызстане разрабатывают второй пакет мер для поддержки бизнеса
Вице-премьер рассказал президенту о повышении цен на социально значимые продукты
Популярные новости
Рост безработицы и&nbsp;бедности в&nbsp;Кыргызстане. Эксперт о&nbsp;последствиях карантина Рост безработицы и бедности в Кыргызстане. Эксперт о последствиях карантина
Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет
Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;25&nbsp;апреля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 25 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
29 апреля, среда
13:39
Кубатбек Боронов: Мы уже подготовились к возможной второй волне коронавируса Кубатбек Боронов: Мы уже подготовились к возможной втор...
13:27
Секвестированный бюджет почти готов. Сумму сокращения расходов не называют
13:24
МИД Кыргызстана вернул на родину более 7 тысяч соотечественников
13:13
Техобслуживание автомобилей разрешили, потому что это жизненная необходимость
13:07
В МИД Китая рассказали о работе экспертов, помогающих медикам Кыргызстана