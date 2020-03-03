В Кыргызстане будут уничтожать некачественные и контрафактные продукты

Для обеспечения безопасности граждан некачественную и контрафактную пищевую продукцию будут уничтожать. Об этом сообщили в Совете по развитию бизнеса и инвестициям.

18 февраля 2020 года принято постановление правительства № 93. В нем утверждены положения об изъятии и отзыве некачественной и небезопасной пищевой продукции и ее утилизации.

«Вопрос неоднократно поднимался в Совете по развитию бизнеса и инвестициям различными бизнес-ассоциациями. Предприниматели указывали, что в Кыргызстан из других стран зачастую поступает некачественная продукция без сертификации и с просроченными сроками годности по низким ценам. Это создает угрозу здоровью и безопасности граждан и несправедливые условия конкуренции для добросовестных поставщиков и отечественных производителей», — подчеркнули в Инвестсовете.

Ранее не были четко определены механизмы и методы изъятия и уничтожения такой продукции. Товар продолжал храниться на складах у самих недобросовестных поставщиков и возвращался им же для утилизации.

Из-за отсутствия должного контроля продукция, имеющая угрозу для жизни и здоровья граждан, продолжала поступать в продажу.

«Принятое постановление создало правовую основу для того, чтобы некачественный и просроченный товар мог по прозрачным и понятным процедурам изыматься и утилизироваться госорганами. Это улучшит безопасность покупателей и обеспечит защиту отечественных производителей от несправедливой конкуренции со стороны недобросовестных поставщиков и импортеров», — заключили в Совете по развитию бизнеса и инвестициям.