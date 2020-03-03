11:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане будут уничтожать некачественные и контрафактные продукты

Для обеспечения безопасности граждан некачественную и контрафактную пищевую продукцию будут уничтожать. Об этом сообщили в Совете по развитию бизнеса и инвестициям.

18 февраля 2020 года принято постановление правительства № 93. В нем утверждены положения об изъятии и отзыве некачественной и небезопасной пищевой продукции и ее утилизации.

«Вопрос неоднократно поднимался в Совете по развитию бизнеса и инвестициям различными бизнес-ассоциациями. Предприниматели указывали, что в Кыргызстан из других стран зачастую поступает некачественная продукция без сертификации и с просроченными сроками годности по низким ценам. Это создает угрозу здоровью и безопасности граждан и несправедливые условия конкуренции для добросовестных поставщиков и отечественных производителей», — подчеркнули в Инвестсовете.

Ранее не были четко определены механизмы и методы изъятия и уничтожения такой продукции. Товар продолжал храниться на складах у самих недобросовестных поставщиков и возвращался им же для утилизации.

Из-за отсутствия должного контроля продукция, имеющая угрозу для жизни и здоровья граждан, продолжала поступать в продажу.

«Принятое постановление создало правовую основу для того, чтобы некачественный и просроченный товар мог по прозрачным и понятным процедурам изыматься и утилизироваться госорганами. Это улучшит безопасность покупателей и обеспечит защиту отечественных производителей от несправедливой конкуренции со стороны недобросовестных поставщиков и импортеров», — заключили в Совете по развитию бизнеса и инвестициям.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145323/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Более 20 тысяч бутылок водки изъяли в городе Балыкчи
В ЕАЭС предложили создать единую систему учета контрафактной продукции
Поддельные духи Dior, Chanel, Armani везли из Кыргызстана в Россию
Поддельные детские игрушки и одежду из Кыргызстана задержали в России
Крупная партия учебников с содержанием вредных веществ изъята в Кыргызстане
Партию контрафактного парфюма из Кыргызстана задержали в Саратовской области
Выявлена группировка, занимавшаяся сбытом кустарной ликеро-водочной продукции
В Баткенской области выявили подпольный цех по изготовлению удобрений
В России пресекли ввоз контрафактной спортивной обуви из Кыргызстана
Контрафактную одежду Gucci и Dolce & Gabbana из Кыргызстана не пустили в Россию
Популярные новости
Кому и&nbsp;как власти Кыргызстана пытались продать аэропорт &laquo;Манас&raquo; Кому и как власти Кыргызстана пытались продать аэропорт «Манас»
Передача аэропорта &laquo;Манас&raquo; во&nbsp;внешнее управление. Что известно на&nbsp;сегодня Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Что известно на сегодня
В&nbsp;столицах стран ЕАЭС меньше всего продуктов можно купить на&nbsp;зарплату в&nbsp;Бишкеке В столицах стран ЕАЭС меньше всего продуктов можно купить на зарплату в Бишкеке
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;29&nbsp;февраля. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 29 февраля. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
3 марта, вторник
11:14
В Кыргызстане будут уничтожать некачественные и контрафактные продукты В Кыргызстане будут уничтожать некачественные и контраф...
11:11
Проект детальной планировки Бишкека депутаты намерены обсудить с правительством
11:09
Иски Матраимовых против СМИ. Процесс перенесли на 12 марта
11:03
«Ата Мекен» не дает популистских обещаний. Так считает Омурбек Текебаев
10:59
Экологи бьют тревогу: государство недостаточно информирует граждан о вреде смога