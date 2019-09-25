Цифра дня. 376,5 миллиона сомов за свет должны абоненты «Северэлектро»

На начало сентября долги абонентов ОАО «Северэлектро» за электроэнергию составили 376,5 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, за восемь месяцев 2019 года показатель снизился на 338 миллионов сомов, или 47,3 процента. В том числе долги населения — на 313,1 миллиона сомов, или на 59,5 процента, бюджетных организаций — на 25,1 миллиона сомов, или 32,4 процента, промышленных абонентов — на 3,3 миллиона сомов, или на 7,4 процента.

«Увеличение дебиторской задолженности зафиксировали у сельхозпроизводителей на 199 тысяч сомов (5,4 процента) и прочих потребителей — на 3,4 миллиона сомов (5,5 процента)», — говорится в сообщении.