От банкротства до миллиона. История успеха бишкекского пенсионера

Простому обывателю сложно представить, как работают способы увеличить капитал. В финансовой компании «Сенти» корреспондента 24.kg познакомили с пенсионером из Бишкека. За несколько лет он смог заработать 1 миллион сомов.

По личным причинам наш герой не стал называть имени и фамилии, попросив остаться анонимным.

Инженер-строитель и зарплата коньяком

«Скажу сразу. Я не какой-то там магнат или сын богатых родителей. Я самый обычный работяга, которых в нашей стране тысячи. Когда-то мне, молодому инженеру-строителю, после смерти отца пришлось заменить папу четырем младшим братьям и сестрам», — рассказывает наш герой.

Алтынбек Кенешевич (вымышленное имя. — Прим. 24.kg) работал на первом в стране месторождении золота Макмал. После сдачи объекта трест «Чуйпромстрой» отправил рабочих, в том числе и Алтынбека Кенешевича, в Бишкек.

«Я приехал в столицу с двумя тысячами рублей. Поселился в микрорайоне «Аламедин-1», а работал в Новопокровке. Мы должны были отстроить детские сады, подправить местную инфраструктуру, а потом отправиться на другой объект в регионы», — рассказывает Алтынбек Кенешевич.

После развала Советского Союза ситуация на тресте «Чуйпромстрой» сильно пошатнулась. Началось смутное время. Зарплаты задерживали.

Зарплаты рабочим иногда и вовсе выдавали шампанским «Шампанвинкомбината», коньяком и водкой. Некоторые сотрудники напивались и не выходили на работу.

После ликвидации Минстроя рабочие «Чуйпромстроя», в том числе и наш герой, получили в собственность полуразрушенные однушки в здании бывшего женского общежития. Рабочие возмущались состоянием квартир, но им поставили ультиматум: либо эти квартиры, либо ничего.

Как и многие граждане Советского Союза, Алтынбек Кенешевич делал сбережения. Но с развалом Союза его ждало разочарование. В 1993 году он обменял в сберкассе свои 24 тысячи рублей всего на 131 сом. В течение года ему дополнительно компенсировали еще 2 тысячи 700 сомов.

Первая инвестиция и отсутствие работы

«В 1997 году нам выдавали зарплату мукой и железобетоном. Денег было мало. Все просили в долг, кто-то возвращал, кто-то нет. Помню, рядом с работой была сберкасса «РСК Банка». Там висело объявление: «Государственные казначейские векселя под 49 процентов годовых». Тогда я решил, что, как только смогу сбыть накопившуюся муку, шампанское или железобетон, вложу деньги сюда», — вспоминает начало своей инвестиционной истории Алтынбек Кенешевич.

Ему повезло. Удалось продать железобетон за 10 тысяч сомов. На всю эту сумму он купил векселя. Они были сроком три месяца. Получив проценты и вложенную сумму через три месяца, мужчина не стал тратить деньги, а решил снова вложить их, ведь процент был высокий.

Я решил вкладывать деньги регулярно. Это были государственные векселя, поэтому они были надежны. Алтынбек Кенешевич

В 1999 году трест «Чуйпромстрой» стал банкротом. Тогда сократили 2,5 тысячи сотрудников организации. Все ПМК под трестом были проданы, рабочим выдали небольшие компенсации, руководители и начальники сами открыли свои ПМК, тресты.

«Началось время подработок. Благо у меня были вложения в векселях. К 2002 году у меня накопилось за счет векселей 95 тысяч сомов. Для сравнения, однушка в то время стоила 35 тысяч сомов», — рассказывает Алтынбек Кенешевич.

Первый проигрыш и новая работа

В те годы шла массовая реклама компании «Рентон групп». Она была у всех на слуху. По облигациям компании предлагали доход в 40 процентов годовых. Векселя уже не были настолько выгодными, поэтому Алтынбек Кенешевич решил накопленные 95 тысяч сомов вложить в облигации «Рентон групп».

«Сотрудницы сберкассы, через которых я покупал облигации, долго уговаривали меня не вкладывать в «Рентон групп». Они предупреждали, что это рискованно, что я могу потерять все деньги. Но я их не послушал и вложил. На моем месте другой купил бы квартиру и спокойно бы жил в ней», — признается пенсионер.

Сотрудницы сберкассы оказались правы. Не прошло и года, как «Рентон групп» объявила себя банкротом.

Люди остались без вложенных денег, шли суды, ситуация получила широкий резонанс. Алтынбеку Кенешевичу в итоге вернули только 10 тысяч сомов из вложенных 95 тысяч сомов.

«После сокращения в 1999 году я устраивался на разную работу. В основном это были какие-то временные подработки. Жил плохо и бедно. Были времена, когда не хватало денег даже на оплату коммунальных услуг. И так до 2008 года, когда я устроился в ГСИН преподавателем строительных дисциплин для заключенных. Вариантов работы было мало, так что выбирать не пришлось», — рассказывает Алтынбек Кенешевич.

Он признается, что первое время его зарплата составляла всего 2,4 тысячи сомов, так как отсутствовал преподавательский стаж. Но при этом он получал пенсию по стажу в 1 тысячу 884 сома. Выручали и родственники из села, которые постоянно помогали семье продуктами.

«В 2010 году подняли зарплату до 10 тысяч сомов. Вместе с ней и пенсию. Она стала 3 тысячи сомов. Мой ежемесячный доход стал 13-15 тысяч сомов. Жизнь потихоньку наладилась», — признается Алтынбек Кенешевич.

Первый шаг к миллиону

Неудача с «Рентон групп» не отучила мужчину вкладываться в любые инвестиционные проекты. Он верил в возможность заработать на ценных бумагах. И именно она в итоге сделала его миллионером. Но обо всем по порядку.

В декабре 2011 года в газете «Вечерний Бишкек» Алтынбек Кенешевич увидел объявление компании «Шоро» с предложением вложиться в облигации под 17 процентов годовых. Его вдохновила такая идея. Мужчина позвонил по указанному номеру, но попал в финансовую компанию «Сенти».

«У меня был горький опыт, поэтому я задал много вопросов. Больше всего меня интересовало, почему облигации выпускает «Шоро», а продает брокерская компания. Оказалось, что для продажи облигаций нужна лицензия, которая у «Сенти» есть. Мне объяснили, что компания — профессиональный участник рынка ценных бумаг. Именно поэтому «Шоро» выпускала и продавала облигации через нее. Я поверил», — признался Алтынбек Кенешевич.

Он снял с пенсионного счета в банке накопленную сумму. Она была совсем небольшой. Всего 15 тысяч сомов. Именно с этими деньгами 19 декабря 2011 года Алтынбек Кенешевич пошел в компанию «Сенти».

«Там меня приняла девушка Мээрим. Сейчас она уже дослужилась до директора. Уточнив все нюансы, я вложил деньги в облигации компании «Шоро». Проценты по облигациям сначала были маленькие, я их перекладывал, добавляя к ним свои деньги. Я начал делать вклады регулярно, каждый квартал. Вначале примерно по 10 тысяч сомов. Со временем сумма увеличивалась, так как получаемые деньги с процентов тоже росли. Постепенно мои вклады увеличились с 10 до 30-40 тысяч сомов. Было время, когда я вкладывал по 50 тысяч сомов в квартал», — рассказывает свою историю пенсионер.

При этом пенсионер признается, что какого-то специального плана у него не было.

Он просто вкладывал в ценные бумаги, как только у него появлялись деньги. Причем инвестиции делал только со своей пенсии и зарплаты. Никакого другого источника доходов у него тогда не было.

«Мой ежемесячный доход в то время составлял 13-15 тысяч сомов. В квартал эта сумма составляет около 40 тысяч сомов. Я много не трачу на себя, трачу только на самое необходимое. Поэтому оставались деньги для вложения», — делится своей историей Алтынбек Кенешевич.

Когда «Шоро» перестала выпускать облигации, он начал вкладывать деньги в облигации компаний «Первая металлобаза» под 20 процентов годовых, «Салым Финанс» и «Мин Туркун».

«Мне объяснили, что лучше положить деньги по частям в разные компании, чтобы снизить риски. Когда сумма вложений дошла до 500 тысяч сомов, эти деньги были в облигациях нескольких разных компаний. Мне предлагали попробовать положить и в акции, но там доход нефиксированный и нерегулярный. Может быть, получишь много, а может быть, и ничего не получишь. Я решил не рисковать», — открыл свои секреты Алтынбек Кенешевич.

За шесть лет, с 2011 по 2017 год, бишкекский пенсионер увеличил сумму в облигациях до 1 миллиона сомов.

«На сегодня я вложил в облигации уже 1 миллион 150 тысяч сомов. При виде Мээрим всегда шучу, что она сделала меня миллионером. Я перестал работать в 2018 году по состоянию здоровья. Сейчас получаю пенсию в 8,5 тысячи сомов в месяц, а деньги от процентов по облигациям доходят до 50 тысяч сомов в квартал. Их я трачу на лекарства и лечение, а то, что остается, снова вкладываю в ценные бумаги», — рассказал Алтынбек Кенешевич.

Он признался, что иногда тратит больше денег с процентов от вложения в облигации. Например, недавно купил телевизор, газовую плиту, холодильник. Сейчас собирается делать ремонт.

От дохода по процентам с облигаций пенсионер иногда помогает родственникам.

«Я дарил своим внукам книги об инвестировании, управлении личными деньгами. Они уже взрослые, но ни один из них не прочел, не ознакомился. Я им, конечно, не говорил, что перед ними живой пример, не хочу. Больше эту тему среди родных я не поднимал. Но могу дать совет другим людям: начинайте вкладывать, никогда не поздно. И чем раньше вы начнете это делать, тем большую сумму вы накопите. И что важно, делайте вклады регулярно», — заключил Алтынбек Кенешевич.