В Минсельхозе утверждают, что проводят хороший анализ будущих посевов

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана занимается прогнозированием посевов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

По его словам, ведомство не заинтересовано в повторении ситуации с перепроизводством той или иной культуры.

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«Анализ у нас прекрасный. В министерстве есть специальные отделы, специалисты проводят анализ рынка, выезжают в регионы. Нам надо составлять план, структуру посевов, а без анализа это невозможно», — сказал он.

Жаныбек Керималиев добавил, что эту работу в основном проводят зимой.

«Обучаем фермеров, рассказываем, какие сеять культуры, даем советы по специализации, помогаем с семенами. Совместно с нами работают неправительственные организации», — отметил он.

Завотделом продовольственной безопасности и агромаркетинга Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Анаркуль Беккулиева объяснила, что проблема с реализацией картофеля в 2018 году произошла из-за хорошего урожая культуры в странах ЕАЭС.

«Это решает рынок. Раньше наши фермеры экспортировали ее в страны ЕАЭС. Но в 2018-м у них самих был большой урожай, и они смогли практически полностью обеспечить потребность. Цены на картофель упали. Фермеры решили ее придержать в надежде продать дороже», — сказала она.

Бизнесмены решили вручить главе Минсельхоза Нурбеку Мурашеву «Черную калошу» из-за убытков, которые понес малый и средний бизнес в 2018 году, когда не мог продать урожай картофеля.