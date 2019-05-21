В Минсельхозе утверждают, что проводят хороший анализ будущих посевов

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана занимается прогнозированием посевов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.
По его словам, ведомство не заинтересовано в повторении ситуации с перепроизводством той или иной культуры.
Жаныбек Керималиев добавил, что эту работу в основном проводят зимой.
«Обучаем фермеров, рассказываем, какие сеять культуры, даем советы по специализации, помогаем с семенами. Совместно с нами работают неправительственные организации», — отметил он.
Завотделом продовольственной безопасности и агромаркетинга Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Анаркуль Беккулиева объяснила, что проблема с реализацией картофеля в 2018 году произошла из-за хорошего урожая культуры в странах ЕАЭС.
«Это решает рынок. Раньше наши фермеры экспортировали ее в страны ЕАЭС. Но в 2018-м у них самих был большой урожай, и они смогли практически полностью обеспечить потребность. Цены на картофель упали. Фермеры решили ее придержать в надежде продать дороже», — сказала она.
Бизнесмены решили вручить главе Минсельхоза Нурбеку Мурашеву «Черную калошу» из-за убытков, которые понес малый и средний бизнес в 2018 году, когда не мог продать урожай картофеля.