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Экономика

Цифра дня. 2 тысячи 571 лицензия выдана в Кыргызстане на недропользование

В Кыргызстане выдали 2 тысячи 571 лицензию в сфере недропользования. Об этом заявил в Жогорку Кенеше первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, нынешний состав кабинета министров практически завершил инвентаризацию лицензий. Выяснилось, что 200 из них не действительны и возвращены. Из общего количества разрешений 480 связаны с золоторудными месторождениями.

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева за год работы не выдало ни одной лицензии. Последнее разрешение на недропользование ГКПЭН выдал 25 февраля 2018 года.

Лицензионная комиссия ГКПЭН начала рассматривать заявки и вопросы недропользователей только 13 марта 2019-го. Но она занимается только продлением или аннулированием лицензий.
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