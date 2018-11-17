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Экономика

Итоги октября. Золото вытягивает экономику Кыргызстана

Благодаря резкому росту объемов добычи золота на «Кумторе» экономика Кыргызстана начала расти неплохими темпами. Прогнозы правительства сбылись даже раньше, чем ожидалось. А вот цены не радуют. В октябре значительно подорожали ГСМ и услуги по перевозке пассажиров.

Второй месяц роста

По итогам января-октября 2018 года ВВП республики сложился на сумму 420 миллиардов 12,4 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го рост экономики составил 2 процента.

Его обеспечили в основном сельское хозяйство, строительство и сфера услуг. Рост отраслей товарного производства, в отличие от прошлого года, составил 2,3 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 1,8 процента.

По сравнению с январем — октябрем 2017-го доля отраслей, производящих товары, в структуре ВВП снизилась на 0,1 процента и составила 39,7 процента, а отраслей, оказывающих услуги, сократилась на 1,7 процента — до 44,8 процента.

Причины роста экономики вполне понятны. Как и предсказывал министр экономики Олег Панкратов, на «Кумторе» темпы добычи золота выросли. За девять месяцев на руднике произвели 306 тысяч 467 унций, или 9 тонн 532,2 килограмма драгоценного металла. Кроме того, компания «Кумтор Голд Компани» увеличила годовой прогноз производства золота.

Хорошие новости тут же сказались на экономике. В отличие от сентября, ее рост ускорился на 0,8 процента, а ВВП вырос сразу на 51 миллиард 660 миллионов сомов.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор ВВП Кыргызстана составил 382,6 миллиарда сомов и вырос на 2,6 процента по сравнению с прошлым годом.

Если бы не горнорудка

Зато промышленность, в общем, похвастать хорошими показателями не может. По итогам января — октября 2018-го в стране произвели продукции на 190 миллиардов 444,6 миллиона сомов. Это на 1,4 процента меньше показателя 2017-го.

Стоит отметить, что падение промышленности в октябре замедлилось. Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем промышленного производства составил 120 миллиардов 415,7 миллиона сомов и вырос на 1,2 процента.

Топливо все дороже

С начала года в целом по КР отмечалось снижение потребительских цен и тарифов на 0,9 процента. Но в октябре они выросли на 0,3 процента.

В январе — октябре этого года снижение стоимости продуктов и безалкогольных напитков составило 4,9 процента. Однако подорожали табачные изделия на 16,2 процента, услуги — на 4,2 процента, алкоголь — на 2,3 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в октябре зафиксировали в Нарынской (на 1,9 процента), Ошской (на 1,2 процента) и Иссык-Кульской (на 0,2 процента) областях. При этом в общем по республике снизилась стоимость продуктов и безалкогольных напитков и выросла на услуги и алкоголь.

Снижение цен на непродовольственные товары с начала года зафиксировали в Джалал-Абадской (на 1,8 процента), Баткенской (на 1,1 процента) и Таласской (на 1 процент) областях и в Бишкеке (на 0,2 процента).

У кого растет зарплата

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в стране составила 15 тысяч 752 сома. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 6,3 процента.

Повысились заработки в сферах государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения (на 11,8 процента), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (на 9,4 процента), операций с недвижимым имуществом (на 8,7 процента), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (на 8,8 процента).

На предприятиях и в организациях сферы деятельности гостиниц и ресторанов заработная плата снизилась на 10,5 процента.

В КР зарегистрировали 70,1 тысячи безработных, что на 10,5 процента больше, чем в 2017-м.
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