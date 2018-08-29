Как подделывают бензин?

Если верно утверждение докторов о том, что человек есть то, что он ест, то также верно утверждение автомобильных специалистов, что автомобиль есть то, что мы в него льем.

Это касается качества любых технологических жидкостей. В этой же статье поговорим о качестве топлива. Владельцы карбюраторных авто могут читать ее «вполглаза», а счастливым обладателям инжекторных и дизельных машин советуем быть внимательными. Некачественное горючее вредит в первую очередь «начинке» современных автомобилей.

Казалось бы, цена на топливо, стабильно растущая вне зависимости от колебаний цен за баррель нефти на мировом рынке, и так должна приносить владельцам АЗС приличный доход. Но некоторые нехорошие люди считают, что «бодяжить» его еще более выгодно! Ведь цена химических составляющих для производства суррогата совсем невысока, а сверхприбыль всегда лучше, чем просто прибыль.

Откуда берется хорошее горючее

Поговорка советует начинать танцевать от печки. Поэтому мы начнем с нефти. Для начала немного сведений из интересного предмета — химии. Нефть состоит в основном из углеводородов и в небольших количествах из сернистых, кислородных и азотных соединений.

На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефть вначале обрабатывают методом прямой перегонки, в результате чего получают: сжиженный газ, бензиновые фракции различного состава, керосин, дизельные фракции, мазут. Бензин, полученный таким способом, имеет октановое число 62-70 и как топливо для современных двигателей не пригоден. Такой бензин использовался в автомобилях лет 60-70 назад. Прямогонный бензин затем попадает на установку каталитического риформинга, на выходе из которой октановое число бензина вырастает до 90-98. Затем проводится дополнительная очистка бензина от вредных для двигателей примесей. В зависимости от степени очистки автомобильное топливо классифицируют следующим образом: «Евро-2» (содержание серы не более 0,05 процента), «Евро-3» (серы до 0,015 процента), «Евро-4» (серы до 0,005 процента) и «Евро-5» (серы до 0,001 процента).

Но не все так радужно. Следует понимать, что топливо, произведенное на разных НПЗ, может существенно различаться по своим качественным показателям.

Процессы очистки требуют сложного и дорогостоящего оборудования, которое есть далеко не на каждом заводе. После НПЗ продукцию развозят по нефтебазам, где в нее отдельные компании-продавцы могут добавлять различные присадки и получают продукт, известный нам как АИ-80, АИ-92 и Аи-95, другими словамиИ, наконец, горючее попадает на АЗС.

Как хорошее горючее теряет качество

К сожалению, не все топливо, произведенное на НПЗ, доходит к потребителю в первозданном виде. Оно может терять качество в силу двух причин: разгильдяйства (говоря научным языком, из-за «нарушения правил хранения и транспортировки») и хищений капиталистической собственности. То есть цистерну могут не помыть после перевозки, и получится, что сегодня вез масло, а завтра в той же емкости — бензин. После мытья в цистерне может остаться вода и т.д. Емкости на АЗС периодически требуют специальной обработки и очистки от скопившихся загрязнений. Но не каждый владелец заправки делает это. Объем топлива может уменьшиться при охлаждении до 10 процентов. Чтобы покрыть недостачу или скрыть воровство, бензин могут разбавить топливом низшего класса или добавить в состав дешевые присадки, в дизтопливо — печное топливо или СМТ (судовое маловязкое топливо).

Несколько сравнительно честных способов подделки горючего

Бензины каталитического риформинга производятся в России и в сравнительно небольших объемах, причем они имеют немалую цену. Как же удовлетворяется спрос на высокооктановый бензин? А для этого существует технология химизации топлива! Берется низкооктановый бензин, октаноповышающие присадки (в допустимых ГОСТом пределах) и... ап! Был 92-ой — стал 95-м!

А что же добавляют в бензин? Итак, знакомьтесь!

Второе место — метилтритбутиловый эфир (МТБЭ). Концентрация в бензине не должна превышать 15 процентов. Так же, как и ферроцен, позволяет из АИ-92 сделать АИ-95, но платить за это придется больше, так как без добавления дорогостоящих присадок — удержателей МТБЭ быстро испаряется и, соответственно, октановое число бензина падает. МТБЭ улучшает процесс сгорания топлива.

Третье место — этиловый спирт. Аналогичен по действию МТБЭ: повышает октановое число, улучшает процесс сгорания топлива в цилиндрах. В бензин можно добавлять только недешевый обезвоженный спирт. Если добавить недорогой, октановое число такой смеси быстро упадет со всеми вытекающими последствиями: детонация, стук клапанов. Кроме крупных НПЗ существуют множество мелких ЧП, которые официально производят топливо, например, для сельхозтехники. Это топливо выпускается не в соответствии с ГОСТом, а по собственным техническим условиям. То есть производят «бодягу», не нарушая закон. Если же такое «горючее» продают под видом автомобильного топлива на АЗС, то это уже — прямое мошенничество.

Грязные технологии

Все, что вы прочитали в предыдущем разделе, — это еще цветочки. Дальше, как в сказке, будет еще страшнее. Дело в том, что частичная потеря качества при транспортировке и хранении топлива не приведет к немедленным катастрофическим последствиям для двигателя. Так же безвредно для двигателя горючее с добавлением октаноповышающих присадок, если соблюдены требования ГОСТа. Намного хуже, когда нечистоплотные дельцы изначально ставят перед собой цель изготовления и сбыта фальсификата. Технологии, использующиеся при этом, так же многообразны, как и просты. Берется газовый конденсат, прямогонный бензин или любое подобное копеечное исходное сырье и для повышения октанового числа добавляется один из следующих ингредиентов.

Ферроцен. Результат — «убиваются» свечи и цилиндры, покрываясь красным нагаром. Возникают пропуски зажигания, несгоревшее топливо вылетает в глушитель, каталитический нейтрализатор и датчик кислорода умирают мучительной смертью.

МТБЭ и этиловый спирт, добавленные с нарушением допустимых концентраций и технологий, описанных выше. Результат — детонация, стук клапанов, увеличение расхода топлива, снижение динамики. МТБЭ, кроме того, в больших концентрациях агрессивен к резине.

Тетраэтилсвинец — повышается токсичность выбросов двигателя, увеличивается температура сгорания рабочей смеси, что приводит к закоксовыванию поршневых колец, повышенному нагарообразованию в цилиндрах, выводит из строя датчики кислорода. (Примечание: тетраэтилсвинец имеется в составе этиловой жидкости П-2 и Р-9.)

Нафталин — кристаллизуется, забивая топливопроводы, бензонасос, форсунки. Этим средством пользовались водители еще в советское время, когда на АЗС не было 92-го бензина, а был только 72-й. Но ведь то, что не страшно карбюратору, для инжектора — смерть! Бензол и его соединения — недорогое средство для повышения октанового числа, порчи эластичных деталей и вызова коррозии двигателя.

Ацетон — в смеси с бензином приводит к таким же последствиям, как и бензол.

А знаете, как подделывают солярку? Берут летнее дизтопливо, в него добавляют бензин или керосин для предотвращения замерзания и выпадения парафина — и готова «зимняя» солярка. При передозировке бензина такая смесь может смывать смазку со стенок цилиндров со всеми вытекающими последствиями. А можно вообще делать деньги из воздуха — берется ДТ, скажем, для комбайна, и продается как «Евро».

Что делать

Вот несколько простых советов. Никогда не покупайте топливо с рук или из придорожных бензовозов. Заправляйтесь только на проверенных заправках. К фирменным АЗС, естественно, доверия больше, хотя полной гарантии от заправки «нефирменным» топливом нет. На периферии больше риска нарваться на фальсификат.

Если заправка вам незнакома, попробуйте оценить степень ее «благонадежности» по нескольким «первичным» признакам.

Во-первых: внешний вид АЗС, состояние оборудования. Найдите «Уголок потребителя» и прочтите имеющуюся там информацию (если такого уголка нет, это уже нарушение). Если есть, проверьте, указаны ли контактные данные, телефон «горячей линии». Попросите показать Сертификат соответствия на топливо и убедитесь, что в нем указано «бензин автомобильный» или «дизельное топливо» с указанием соответствующих ГОСТов.

Также настораживающим фактором является заниженная цена на горючее от средней. Если отправляетесь в дальнюю дорогу, заправьтесь «под завязку» на надежной АЗС и прихватите с собой одну — две канистры. И последнее.

Всегда сохраняйте чеки, если случится неприятность — они Вам очень пригодятся.

Итог

Применение поддельного бензина может привести к очень опасным последствиям — как для автомобиля, так и для окружающей среды. Для снижения риска приобретения некачественного топлива следует обращаться только к проверенным поставщикам!

Источник www.drive2.ru