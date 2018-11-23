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Бизнес

Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом

Одной из причин смога над столицей Кыргызстана чиновники и экологи называют автомобили и низкое качество топлива. В европейских странах еще в 2004 году перешли на нефтепродукты стандарта ЕВРО-5, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах. В России, Армении и Беларуси это сделали в 2016-м, Казахстан перешел в этом году. Кыргызстан должен это сделать только к августу 2019 года.

Экологи бьют тревогу. Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышает допустимые показатели в шесть раз.

В столице зaрeгистрирoвaнo свышe 400 тысяч aвтoмoбилeй. Примерно такое же количество ежедневно въезжает в город из Чуйской области и других регионов.

В срeднeм oдин aвтoмoбиль в гoд выбрасывает выхлопные газы: 135 килограммов oкиси углeрoдa, 25 килограммов oксидa aзoтa, 20 килограммов углeвoдoрoдoв, 4 килограмма диoксидa сeры, дo 10 килограммов бeнзпирeнa и 1,2 килограмма твeрдых чaстиц.

Ежeгoднo в aтмoсфeру Бишкeкa выбрaсывaeтся примeрнo 54 тысячи тoнн oксида углeрoдa, 10 тысяч тoнн oксидa aзoтa, 8 тысяч тoнн углeвoдoрoдoв, 1 тысяча 600 тoнн диoксидa сeры, дo 4 тысяч тoнн бeнзпирeнa и 480 тoнн твeрдых чaстиц.

Такой воздух с нами повсюду — на улице, дома и особенно в салоне автомобиля.

По мнению специалистов ВОЗ, при попадании выхлопных газов в организм человека больше всего страдают органы дыхания. Это может вызвать ряд опасных заболеваний: астму, аллергию, бронхит, гайморит и др. К тому же оксиды азота пагубно воздействуют на органы дыхания, раздражая дыхательные пути, способствуют появлению опухолей и воспалительных процессов. Оказывают разрушительное влияние на нервную и сердечнососудистую системы. Частые недомогания, головные боли, одышки, головокружения, вялость, раздражительность, нарушения сна и многие другие нарушения работы организма так или иначе связаны с экологическим состоянием окружающей среды.

При этом свинец и сера, являющиеся компонентами выхлопных газов, имеют свойства оседать в организме, накапливаясь постепенно. И в будущем совершенно неожиданно это может вылиться в серьезное заболевание, например, появления раковых опухолей дыхательной системы. И зачастую об этом, к сожалению, забывают.

В последние годы серьезно увеличилось число жертв онкологии, которые никогда не курили и не дышали на производстве каким-нибудь асбестом. А все потому, что воздух, которым мы дышим, становится отравленным коктейлем из субстанций, вызывающих рак.

Руководитель группы исследователей Международного агентства по изучению рака доктор Курт Страйф

Также диоксид серы, взаимодействуя с водой, образует серную кислоту. Данное вещество является одним из самых опасных химических соединений, способных разрушить любую поверхность при соприкосновении.

Внести свой вклад в улучшение ситуации может любой автовладелец.

Доказано, что использование более экологичного топлива уменьшает вредные выбросы в атмосферу диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота и летучих органических соединений. 

В Европе в связи с переходом на экологический стандарт ЕВРО-5 с ЕВРО-4 содержание угарного газа в выхлопах для дизельных двигателей сократилось на 20 процентов, для бензиновых — на 25 процентов, а углеводородов и оксидов азота — на 25 и 20 процентов соответственно. При этом до стандарта ЕВРО-4 на территории европейских государств действовал стандарт ЕВРО-3, до него — ЕВРО-2 и т. д.

В Кыргызстане возможно добиться еще больших результатов по сокращению вредных автомобильных выхлопов в атмосферу. Сейчас в связи с действующими устаревшими ГОСТами советского периода в стране реализуются большие объемы неклассового топлива, не соответствующие ни одному из евростандартов, а объемы вредных веществ превышают допустимые нормы в сотни раз. Так, согласно данным правительства, импорт ЕВРО-5 в 2017 году достиг отметки 400 тысяч тонн. Для сравнения: импорт дизельного топлива и бензина второго класса, соответствующего ЕВРО-2, остановился на отметке 95 тысяч тонн, третьего — на 132 тысячи, а внеклассового — на 315,5 тысячи тонн.

Новый стандарт положительно влияет не только на состояние экологии, но и на работу самого автомобиля.

Однако уже сегодня можно заправлять машины топливом экологического класса ЕВРО-5.

Эксперты утверждают, что хорошее топливо может увеличить ресурс двигателя в 1,5–2 раза, снизить коррозию, улучшить процесс сгорания топлива.

Полностью на реализацию таких нефтепродуктов в Кыргызстане первой перешла сеть АЗС «Газпромнефть». В компании рассказали, как проводят проверку качества топлива на всех этапах: от завода — Омского НПЗ — до заправки.

Нефтепродукты проходят трехступенчатую проверку: при приеме топлива на нефтебазе с вагонов-цистерн, затем при отпуске в автоцистерны и, наконец, внезапный контроль качества топлива на АЗС. Перед сливом топлива в резервуары на автозаправочной станции персонал проводит анализ проб, определяя плотность, температуру, цвет, прозрачность, отсутствие механических примесей и воды. В дальнейшем ежедневно проводится анализ на наличие воды, снимаются показания датчиков, установленных в подземных резервуарах. Эти меры позволяют исключить риск попадания посторонних жидкостей в нефтепродукт.


В компании отмечают, что на каждом этапе отбираются пробы. Они исследуются и анализируются в центральной лаборатории компании «Газпром нефть Азия» в Канте — самой современной лаборатории экспертизы качества нефтепродуктов в республике.

«Каждая партия топлива, поступающего в сеть АЗС «Газпромнефть», имеет паспорт качества — соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС, а именно высокому экологическому стандарту ЕВРО-5», — подчеркивают в компании.

Главный специалист по связям с общественностью «Газпром нефть Азия» Айжан Тыналиева заметила, что высокое качество топлива и ответственное отношение к поддержанию благоприятных условий окружающей среды были и остаются неизменными преимуществами сети АЗС «Газпромнефть».

«Мы выстроили систему контроля качества в компании таким образом, чтобы топливо в бак автовладельца попадало в первозданном виде. Приятно осознавать, что данная методика контроля качества нефтепродуктов является уникальной на рынке моторного топлива страны», — заявила она.

Несложно понять, что, выбирая бензин класса ЕВРО-5, автовладелец получает тройную выгоду: приобретает качественное топливо, снижает выбросы в атмосферу и продлевает срок службы любимого автомобиля.

Узнать, где находится ближайшая к вам АЗС «Газпромнефть», можно на интерактивной карте.
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