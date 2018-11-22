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Бизнес

Награждение победителей финального этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»

Масштабная акция 2018 года «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!», стартовавшая 20 апреля в сети АЗС «Газпромнефть», успешно завершилась. 16 ноября прошло финальное награждение в офисе компании.

На протяжении последних шести месяцев тысячи автомобилистов заправлялись на АЗС «Газпромнефть» качественным топливом стандарта Евро-5 и боролись за подарки. Каждые два месяца в прямом эфире радиостанции Record независимая комиссия с помощью генератора случайных чисел определяла победителей. За это время успели разыграть два путешествия в любую точку мира, бытовую технику, спортивный инвентарь, полезные товары для автомобилистов и многое другое. В финальном этапе на кону был новый кроссовер Renault Kaptur 2018 года выпуска в эксклюзивном дизайне. Конкуренция была высока: за главный приз боролись более 296 тысяч скретч-карт.

Награждение победителей прошло в офисе «Газпром нефть Азия», ведущим церемонии стал популярный радиодиджей Эрик Молдалиев. Всех участников угостили фирменным кофе и выпечкой от Drive Cafe, а также показали «Путь топлива» в VR-формате.

Телевизоры, велосипеды, ноутбуки, топливные сертификаты и другие подарки нашли своих обладателей. Ну а владельцем новенького Renault Kaptur стала Алия Алмазова из Бишкека.

Девушка зарегистрировала скретч-карты своего отца Алмаза Джээналиева, и ей улыбнулась удача. Папа Алии работает водителем маршрутного такси.

На награждение Алия пришла вместе с ним. Ключи от призового автомобиля вручил заместитель генерального директора «Газпром нефть Азия» Алишер Жолчуев.

«Долго не могла поверить в выигрыш, решила еще раз пересмотреть эфир с розыгрыша на официальной странице компании в Instаgrаm. Действительно, не приснилось – я выиграла автомобиль! Но все-таки немного волновалась, что перепутала что-то. Только на награждении я окончательно все осознала: автомобиль мой! Спасибо сети АЗС «Газпромнефть», что провели акцию и розыгрыш честно. Желаю компании процветания и побольше счастливых и довольных клиентов!» – сказала обладатель главного приза Алия Алмазова. 

«Сегодня завершилась акция «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». Но впереди наших клиентов ждет еще больше интересных акций и предложений. Каждый день мы работаем, чтобы автовладельцы уезжали довольными с заправок «Газпромнефть».

Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора «Газпром нефть Азия»

Сеть АЗС «Газпромнефть» поздравляет победителей акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» и благодарит своих клиентов за участие.

Сеть АЗС «Газпромнефть»: Мы делаем больше для тех, кто в пути.
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