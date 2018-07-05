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Бизнес

«Гaзпрoмнeфть» определила первых победителей aкции «Действуй, побеждай!»

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане подвела итоги I этапа акции «Действуй, побеждай!», который проходил с 20 апреля по 21 июня 2018 года. Всего в розыгрыше приняли участие более 60 тысяч зарегистрированных скретч-карт. На кону оказались:

  • 1 путешествие в любую точку мира,
  • 5 телевизоров,
  • 5 ноутбуков,
  • 10 спортивных велосипедов Gergert Sport,
  • 10 смартфонов Xiаоmi,
  • 10 авторегистраторов с ночным видением Neoline,
  • 10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса Chаngе Fitness,
  • 5 автомобильных пускозарядных устройств Neoline,
  • 30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

Имена победителей I этапа стали известны 28 июня в прямом эфире радиостанции «Рекорд Бишкек» FM 89.00. Оnlinе-трансляция велась на сайте www.ts.kg, а также на официальной странице «Газпром нефть Азии» в социальной сети Instаgrаm.

Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии. В ее состав вошли: Сергей Душимов — участник команды КВН «Азия Микс», чемпион высшей лиги КВН, Екатерина Козелецкая — представитель компании Gеrgеrt Spоrt в КР, Марат Асенов — представитель Федерации футбола в КР, Манас Абдиев — чемпион Кыргызстана по тайскому боксу 2017 года, Ксения Стрельцова — эстрадная исполнительница, Максат Садырбеков — эстрадный исполнитель, участник проекта «Нон-стоп», Егор Шнайдер — известный фитнес-тренер, Бахтияр Касымалиев — участник команды КВН «Азия Микс», чемпион высшей лиги КВН, и Аким Карасаев — участник команды КВН «Азия Микс», чемпион высшей лиги КВН.

Розыгрыш превратился в увлекательное трехчасовое шоу, которое вел радиоведущий Эрик Молдалиев. Каждый час в студии появлялись новые гости, в присутствии которых и происходил розыгрыш призов I этапа акции «Действуй, побеждай!».

Сейчас в полном разгаре II этап акции, который завершится 30 августа. В розыгрыше II и III этапов акции будут разыграны аналогичные подарки.

Напоминаем, что в ноябре состоится розыгрыш главного приза акции «Действуй, побеждай!» — эксклюзивный автомобиль Rеnаut Cаptur 2018 года выпуска.

Стать участником акции «Действуй, побеждай!» достаточно просто: заправляйтесь любым видом топлива в сети АЗС «Газпромнефть» и получайте печать в купоне участника за каждые 10 литров.
Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе: за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будет проставлено целых 2 печати!

Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!».

Сеть АЗС «Газпромнефть» от всей души поздравляет победителей I этапа розыгрыша по акции «Действуй, побеждай!» и благодарит своих клиентов за участие!

В течение 10 дней со всеми победителями свяжутся по номеру телефона, который был указан при регистрации скретч-карты на сайте gpn-prоmо.kg, и официально пригласят на награждение.
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