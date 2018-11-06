Разыгран главный приз акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»

На протяжении последних шести месяцев автовладельцы всей страны, заправляясь качественным топливом от сети АЗС «Газпромнефть», могли стать участниками масштабной акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!».

В финальном розыгрыше главного приза — нового кроссовера Renault Kaptur 2018 г. в., исполненного в эксклюзивном дизайне, приняло участие более 296 тысяч скретч-карт.

Так, 2 ноября 2018 года в прямом эфире радиостанции «Рекорд» FM 89.00 стали известны имена победителей III этапа акции. Прямая трансляция мероприятия велась на сайте www.ts.kg, а также на официальной странице сети АЗС «Газпромнефть» в социальной сети Instаgrаm.

Помимо главного приза, в финальном этапе акции разыграны:

5 телевизоров;

5 ноутбуков;

10 спортивных велосипедов Gergert Sport;

10 смартфонов Xiаоmi;

10 авторегистраторов с ночным видением Neoline;

10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса Chаngе Fitness;

5 автомобильных пускозарядных устройств Neoline;

30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии. Каждый час в студии появлялись новые гости, в присутствии которых и происходил розыгрыш призов.

В розыгрыше последнего этапа принять участие и убедиться в справедливом выборе победителей смогли три подписчика официальной страницы сети АЗС «Газпромнефть» в Instаgrаm, которые накануне также выбраны с помощью сайта Random.org. Ведущим розыгрыша приглашен известный шоумен Эрик Молдалиев.

Среди приглашенных гостей в студии присутствовали Сергей Душимов — участник команды КВН «Азия MIX», Александр Яськов — радиоведущий, Алина Певнева — хореограф, арт-балет Shock, Ольга Джау Тун Кун — глава федерации Pole Dance в Кыргызстане, Алиша Диа — эстрадная исполнительница, Тимур Джумабаев — шоумен, Дмитрий Белоусов — фитнес-тренер, Кайрат Примбердиев — эстрадный исполнитель, Денис Петрашов — чемпион КР по плаванию, призер международных соревнований.

«Ежегодно вот уже на протяжении 12 лет сеть АЗС «Газпромнефть» проводит акции с ценными призами. Условия всегда просты: необходимо заправляться в сети АЗС «Газпромнефть», — отметил заместитель генерального директора по розничным продажам Алишер Жолчуев.

Мы всегда стараемся предоставить клиенту только самое качественное и лучшее — это касается и нефтепродуктов, и сервиса на заправках, и подарков для наших клиентов. Мы делаем больше для тех, кто в пути! Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора по розничным продажам

За возможность владеть новым Rеnаult Kаptur боролись все ранее не вошедшие в список победителей скретч-карты, зарегистрированные в одном из трех этапов акции.

Сеть АЗС «Газпромнефть» поздравляет победителей III этапа розыгрыша по акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» и благодарит своих клиентов за участие!

В течение 10 дней со дня розыгрыша со всеми победителями свяжутся по телефону, который указан при регистрации скретч-карты на сайте gpn-prоmо.kg, и официально пригласят на награждение.

В цeлях бeзoпaснoсти сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» прoсит нe пeрeчислять дeнeжныe срeдствa при пoступлeнии звoнкoв и сooбщeний сoмнитeльнoгo хaрaктeрa. С любыми вопросами можно круглосуточно обращаться в Единый центр поддержки клиентов по телефону 5151 (с мобильного звонок бесплатный).