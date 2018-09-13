«Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»

Дарить подарки клиентам стало доброй традицией сети АЗС «Газпромнефть». Вот уже на протяжении 12 лет компания радует автовладельцев не только качественным топливом и сервисом, но и интересными акциями с ценными призами, в числе которых были автомобили, недвижимость, бытовая техника и много других полезных подарков.

Так, 11 августа на АЗС «Газпромнефть», расположенной по адресу ул. Сухэ-Батора, 1, состоялось очередное награждение победителей второго этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». Счастливчиков ждали телевизоры, ноутбуки, спортивные велосипеды Gergert Sport, смартфоны Xiаоmi, авторегистраторы с ночным видением Neoline, клубные карты в фитнес-клуб премиум-класса «Chаngе Fitness», автомобильные пуско-зарядные устройства Neoline и сертификаты на получение премиального топлива G-Drivе.

Напомним, розыгрыш 86 ценных призов состоялся 29 августа текущего года в прямом эфире радиостанции «Рекорд» FM 89.00. В нем приняли участие зарегистрированные скретч-карты в период с 22.06 по 27.08 2018 года. Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии.

Поздравить победителей от лица компании пришел Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора «Газпром нефти Азии» по розничным продажам.

«Сегодня мы от всей души поздравляем победителей и благодарим вас за выбор сети АЗС «Газпромнефть». Пользуясь случаем, приглашаем к участию в третьем этапе акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». Высокое качество топлива и выгода с каждой заправки — это главные составляющие нашей сети заправочных станций. Мы ценим ваше доверие и работаем для вас, уважаемые автомобилисты, чтобы вы всегда могли заправиться качественным российским топливом».

Кульминацией всего мероприятия стало награждение Владимира Малькова, победителя главного приза второго этапа — путевки на двоих в любую точку мира.

«До сих пор не могу поверить, что выиграл путевку. Участвовал в акции с самого начала. Признаться, всегда мечтал побывать на Кубе. Большое спасибо сети «Газпромнефть» за прекрасную возможность!»

Радостными впечатлениями также поделился водитель с многолетним стажем Майрамбек Турпанбаев, выигравший телевизор:

«Каждый день заправляюсь на АЗС «Газпромнефть» в Кочкорском районе Нарынской области, всегда неизменно хорошее обслуживание, и топливо качественное. За много лет в этом уже убедился. А сегодня хотел бы поблагодарить руководство компании за телевизор. Очень приятно!»

Впереди автовладельцев ждет III этап акции и розыгрыш суперприза — эксклюзивного автомобиля Rеnаult Kаptur 2018 года выпуска.

Третий этап продлится до 31 октября 2018 года включительно и еще можно попытать удачу в акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». Стать участником достаточно просто: заправляйтесь любым видом топлива в сети АЗС «Газпромнефть» и получайте печать в купоне участника за каждые 10 литров.

Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе — за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будут проставлены целых 2 печати!

Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!».

Помимо автомобиля, в III этапе акции будут розыграны:

5 телевизоров,

5 ноутбуков,

10 спортивных велосипедов Gergert Sport,

10 смартфонов Xiаоmi,

10 авторегистраторов с ночным видением Neoline,

10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса «Chаngе Fitness»,

5 автомобильных пуско-зарядных устройств Neoline,

30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

За возможность владеть новым Rеnаult Cаptur поборются все ранее не вошедшие в список победителей скретч-карты, зарегистрированные в одном из трех этапов акции.