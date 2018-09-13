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Бизнес

«Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»

Дарить подарки клиентам стало доброй традицией сети АЗС «Газпромнефть». Вот уже на протяжении 12 лет компания радует автовладельцев не только качественным топливом и сервисом, но и интересными акциями с ценными призами, в числе которых были автомобили, недвижимость, бытовая техника и много других полезных подарков.

Так, 11 августа на АЗС «Газпромнефть», расположенной по адресу ул. Сухэ-Батора, 1, состоялось очередное награждение победителей второго этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». Счастливчиков ждали телевизоры, ноутбуки, спортивные велосипеды Gergert Sport, смартфоны Xiаоmi, авторегистраторы с ночным видением Neoline, клубные карты в фитнес-клуб премиум-класса «Chаngе Fitness», автомобильные пуско-зарядные устройства Neoline и сертификаты на получение премиального топлива G-Drivе.

Напомним, розыгрыш 86 ценных призов состоялся 29 августа текущего года в прямом эфире радиостанции «Рекорд» FM 89.00. В нем приняли участие зарегистрированные скретч-карты в период с 22.06 по 27.08 2018 года. Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии.

Поздравить победителей от лица компании пришел Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора «Газпром нефти Азии» по розничным продажам.

«Сегодня мы от всей души поздравляем победителей и благодарим вас за выбор сети АЗС «Газпромнефть». Пользуясь случаем, приглашаем к участию в третьем этапе акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». Высокое качество топлива и выгода с каждой заправки — это главные составляющие нашей сети заправочных станций. Мы ценим ваше доверие и работаем для вас, уважаемые автомобилисты, чтобы вы всегда могли заправиться качественным российским топливом».

Кульминацией всего мероприятия стало награждение Владимира Малькова, победителя главного приза второго этапа — путевки на двоих в любую точку мира.

«До сих пор не могу поверить, что выиграл путевку. Участвовал в акции с самого начала. Признаться, всегда мечтал побывать на Кубе. Большое спасибо сети «Газпромнефть» за прекрасную возможность!»

Радостными впечатлениями также поделился водитель с многолетним стажем Майрамбек Турпанбаев, выигравший телевизор:

«Каждый день заправляюсь на АЗС «Газпромнефть» в Кочкорском районе Нарынской области, всегда неизменно хорошее обслуживание, и топливо качественное. За много лет в этом уже убедился. А сегодня хотел бы поблагодарить руководство компании за телевизор. Очень приятно!»

Впереди автовладельцев ждет III этап акции и розыгрыш суперприза — эксклюзивного автомобиля Rеnаult Kаptur 2018 года выпуска.

Третий этап продлится до 31 октября 2018 года включительно и еще можно попытать удачу в акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!». Стать участником достаточно просто: заправляйтесь любым видом топлива в сети АЗС «Газпромнефть» и получайте печать в купоне участника за каждые 10 литров.
Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе — за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будут проставлены целых 2 печати!

Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!».

Помимо автомобиля, в III этапе акции будут розыграны:

  • 5 телевизоров,
  • 5 ноутбуков,
  • 10 спортивных велосипедов Gergert Sport,
  • 10 смартфонов Xiаоmi,
  • 10 авторегистраторов с ночным видением Neoline,
  • 10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса «Chаngе Fitness»,
  • 5 автомобильных пуско-зарядных устройств Neoline,
  • 30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

За возможность владеть новым Rеnаult Cаptur поборются все ранее не вошедшие в список победителей скретч-карты, зарегистрированные в одном из трех этапов акции.

Сеть АЗС «Газпромнефть» поздравляет победителей II-этапа розыгрыша по акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» и благодарит своих клиентов за участие!

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