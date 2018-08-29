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Бизнес

Почти полтонны мусора собрали участники акции «Экоквест»

23 августа, в преддверии Дня независимости Кыргызстана, при поддержке сети АЗС «Газпромнефть» и общественного фонда «Эко Деми» состоялась экологическая акция по раздельному сбору мусора. Мероприятие прошло на территории флагштока на горе Боз-Болток.

Экологическая акция превратилась в увлекательный квест: участников поделили на команды, а за каждый собранный мешок мусора и правильный ответ на вопрос по теме экологии они получали баллы. Помимо сотрудников предприятия к мероприятию присоединились неравнодушные горожане, активисты клуба «Эковолонтер», инициатором которого является Руслан Гайдаров — главный специалист компании «Газпром нефть Азия» по стратегическому развитию.

В результате общими усилиями участники собрали почти полтонны мусора. Отсортированный мусор направлен на вторичную переработку, а неперерабатываемые отходы вывезены на мусорный полигон.

Руслан Гайдаров, руководитель волонтерского проекта «Эковолонтер»: «Мероприятие прошло под девизом «Чистое будущее — в чистом настоящем». С каждым годом проблема загрязнения красивейших мест нашей страны становится все острее. Люди бездумно оставляют в местах отдыха бутылки, банки, пластиковые пакеты и прочий мусор. Поэтому так важно воспитывать экологическую культуру и, конечно, это дело не одного дня и не одной акции. Приглашаем присоединяться к нашим экологическим проектам и внести свой вклад в создание благоприятной экологической среды для нас же самих».

Тимур Кыдыралиев, начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и гражданской защиты компании «Газпром нефть Азия»: «Бережное отношение к окружающей среде — один из главных приоритетов компании. Мы всегда готовы поддерживать такие проекты. Любая экологическая акция — это небольшой, но важный вклад каждого из нас в чистое будущее».
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