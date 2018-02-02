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Бизнес

Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал

Руководство компании «KG Групп» представило свою версию конфликта с дольщиками. В компании утверждают, что никто людей не обманывал, а участники сегодняшней пресс-конференции представили недостоверную информацию.

В компании подтвердили, что  на данный момент действительно возбуждены несколько уголовных дел, а дольщики, которые общались с журналистами, в разное время заключали с «KG Групп» договоры, но платили Эльвире Газиевой, с которой они были знакомы или выходили на нее через риелторскую фирму. 

«KG Групп» не продавала им напрямую ничего, деньги они передавали Эльвире Газиевой без участия сотрудников нашей компании, и в  кассу «KG Групп» ничего не поступало. Газиева являлась нашим поставщиком, она на бартерной основе в обмен на квартиры продавала металл нашей компании», — рассказали ИА «24.kg» представители руководства компании.

Почему эти дольщики не обратились напрямую в «KG Групп», предпочитая действовать через посредников, представители компании не понимают, ведь «KG Групп» давно зарекомендовала себя на рынке недвижимости как надежный застройщик.

В компании указали, что квартиры были приобретены почти за полцены, то есть в 1,5 −2 раза дешевле той стоимости, которая была в долевом договоре. В качестве доказательства есть расписки и квитанции, которые были выписаны Эльвирой Газиевой.

«Газиева полученные от дольщиков деньги растратила или присвоила, и по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Газиева является главным его фигурантом», — подчеркнули топ-менеджеры компании.

Добавим, что в пресс-конференции принимала участие Наталья Бублеева, которая заявила, что заплатила очень большую сумму и была обманута.

Но, по словам топ-менеджеров «KG Групп», Бублеева — близкая подруга Эльвиры Газиевой, и в офисе компании Наталья никогда не появлялась. Все дела она вела только с Газиевой и при ее посредничестве. В «KG Групп» недоумевают, о каких пяти квартирах идет речь, которые они якобы продали Наталье. В компании также опровергли сведения о том, что руководство угрожало дольщикам.

Топ-менеджеры «KG Групп» подчеркивают, что попытка вмешать в этот спор президента, прося у него защиты от нечистоплотных, по словам участников брифинга, руководителей компании, подрывает доверие к фирме и наносит урон деловой репутации компании. В «KG Групп» заявили, что в связи с этим оставляют за собой право обратиться в суд, потому что считают обвинения дольщиков клеветой.

«Но в интересах следствия мы обязались соблюдать тайну, и у нас есть подписки о ее неразглашении, поэтому мы можем предоставить только вышеуказанную информацию», — отметили в «KG Групп».

Хотелось бы подчеркнуть, что наша компания в первую очередь заинтересована в объективном и прозрачном ходе разбирательства и следствии.

«KG ГРУПП»

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