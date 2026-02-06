16:15
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание

Забудьте о поиске карт, проблемах со связью и ожидании сдачи. Главное преимущество MPay — это возможность оплачивать покупки в одно касание через POS-терминалы MKassa, даже если у вас полностью пропал интернет или в сумке нет кошелька. Это быстрее, чем обычная оплата картой и QR-платеж.

Как оплатить покупку с помощью MPay

  1. Поднесите смартфон: откройте приложение MBANK и поднесите телефон к терминалу MKassa. Для оплаты не требуется авторизация в приложении и кнопку MPay нажимать не нужно.

  2. Работает везде: функция доступна на смартфонах Android и iOS и работает даже без интернета!

Если MPay не срабатывает:

  • убедитесь, что приложение MBANK обновлено до последней версии;

  • включите Bluetooth на смартфоне и разрешите приложению MBANK доступ к нему.

Переводы без номеров и реквизитов MPay упрощают не только оплаты, но и расчеты с близкими. Нужно быстро скинуть за обед или вернуть долг другу? Откройте приложение MBANK вместе с получателем и нажмите кнопку MPay — приложение мгновенно покажет пользователей поблизости. Никаких вводов номеров карт, телефонов или сканирования QR-кодов.

Попробуйте MPay уже сегодня и убедитесь, что отсутствие интернета больше не помеха для ваших покупок.

MPay — платите смартфоном в одно касание!

Узнать подробнее о MPay

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 14 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/360923/
