MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание

Забудьте о поиске карт, проблемах со связью и ожидании сдачи. Главное преимущество MPay — это возможность оплачивать покупки в одно касание через POS-терминалы MKassa, даже если у вас полностью пропал интернет или в сумке нет кошелька. Это быстрее, чем обычная оплата картой и QR-платеж.
Как оплатить покупку с помощью MPay
Поднесите смартфон: откройте приложение MBANK и поднесите телефон к терминалу MKassa. Для оплаты не требуется авторизация в приложении и кнопку MPay нажимать не нужно.
Работает везде: функция доступна на смартфонах Android и iOS и работает даже без интернета!
Если MPay не срабатывает:
убедитесь, что приложение MBANK обновлено до последней версии;
включите Bluetooth на смартфоне и разрешите приложению MBANK доступ к нему.
Переводы без номеров и реквизитов MPay упрощают не только оплаты, но и расчеты с близкими. Нужно быстро скинуть за обед или вернуть долг другу? Откройте приложение MBANK вместе с получателем и нажмите кнопку MPay — приложение мгновенно покажет пользователей поблизости. Никаких вводов номеров карт, телефонов или сканирования QR-кодов.
Попробуйте MPay уже сегодня и убедитесь, что отсутствие интернета больше не помеха для ваших покупок.
MPay — платите смартфоном в одно касание!
