Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов

Кыргызстан все чаще выбирают для коротких поездок и отпусков внутри страны — горы, Иссык-Куль и активный отдых доступны без перелетов и виз.

Одним из самых частых направлений для путешествий остается Каракол, откуда начинаются маршруты к ущельям, озеру и горнолыжным базам. Но у всех туристов по-прежнему есть вопрос: где быстро и безопасно забронировать жилье, не тратя время на переписки и сомнительные переводы?

Путешествовать по стране стало проще

MTravel позволяет найти гостиницы по Кыргызстану быстрее и легче, так как вы можете бронировать отели и гостевые дома по стране онлайн — быстро, удобно и безопасно.

Сейчас пользователям уже доступно бронирование жилья в Караколе с ценами от 2 тысяч 300 сомов за ночь.

Удобство и безопасность

Сервис работает внутри банковского приложения, что решает сразу несколько проблем:

оплата проходит через защищенную банковскую систему;

бронирование подтверждается сразу после внесения предоплаты;

владельцы жилья проходят проверку документов и подтверждают право собственности.

Дополнительно подключена поддержка колл-центра: специалисты связываются с клиентом и подтверждают бронь, снижая риск недоразумений, с которыми часто сталкиваются туристы при самостоятельном поиске жилья.

Как забронировать жилье?

Откройте MBANK. Зайдите в сервис MTravel. Выберите вкладку «Кыргызстан». Введите данные: направление, дата, количество человек. Нажмите «Найти жилье» и выберите подходящий вам вариант.

В ближайшее время в MTravel бронирование будет доступно и в других регионах страны, а выбор жилья станет еще больше.

Теперь путешествовать по красивым местам Кыргызстана можно не только спонтанно, но и с комфортом начиная с простого и понятного бронирования.

