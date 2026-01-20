Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов

Кыргызстан все чаще выбирают для коротких поездок и отпусков внутри страны — горы, Иссык-Куль и активный отдых доступны без перелетов и виз.
Одним из самых частых направлений для путешествий остается Каракол, откуда начинаются маршруты к ущельям, озеру и горнолыжным базам. Но у всех туристов по-прежнему есть вопрос: где быстро и безопасно забронировать жилье, не тратя время на переписки и сомнительные переводы?
Путешествовать по стране стало проще
MTravel позволяет найти гостиницы по Кыргызстану быстрее и легче, так как вы можете бронировать отели и гостевые дома по стране онлайн — быстро, удобно и безопасно.
Сейчас пользователям уже доступно бронирование жилья в Караколе с ценами от 2 тысяч 300 сомов за ночь.
Удобство и безопасность
Сервис работает внутри банковского приложения, что решает сразу несколько проблем:
оплата проходит через защищенную банковскую систему;
бронирование подтверждается сразу после внесения предоплаты;
владельцы жилья проходят проверку документов и подтверждают право собственности.
Дополнительно подключена поддержка колл-центра: специалисты связываются с клиентом и подтверждают бронь, снижая риск недоразумений, с которыми часто сталкиваются туристы при самостоятельном поиске жилья.
Как забронировать жилье?
Откройте MBANK.
Зайдите в сервис MTravel.
Выберите вкладку «Кыргызстан».
Введите данные: направление, дата, количество человек.
Нажмите «Найти жилье» и выберите подходящий вам вариант.
В ближайшее время в MTravel бронирование будет доступно и в других регионах страны, а выбор жилья станет еще больше.
Теперь путешествовать по красивым местам Кыргызстана можно не только спонтанно, но и с комфортом начиная с простого и понятного бронирования.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 14 НБ КР.