MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг

MBANK получил высокую оценку за интеграцию госуслуг в свое мобильное приложение. Награду от Государственного агентства по регистрации транспорта и водительского состава при кабинете министров Кыргызской Республики (Госагентство) вручили 8 октября в Технопарке.

MBANK — лидер цифровых банковских решений в стране — работает над тем, чтобы сделать государственные сервисы максимально доступными и удобными для граждан. Благодаря тесному сотрудничеству с государством, пользователи приложения MBANK теперь могут мгновенно и без очередей оплачивать услуги, связанные с автотранспортом.

+ Перерегистрация ТС: оплата сборов и пошлин для оформления транспортных средств.

+ Прием онлайн-платежей: удобные способы оплаты государственных услуг.

+ CarCheck: проверка истории и статуса транспортного средства.

+ Разрешение на тонировку: оплата получения официального разрешения.

«MBANK плодотворно сотрудничал с центром, обеспечивая оперативные и удобные онлайн-платежи. Выражаем благодарность и награждаем сотрудников MBANK почетной грамотой и благодарственным письмом», — отметил заместитель директора Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента Кыргызской Республики Тилек Женишев.

Интеграция этих функций значительно упростила жизнь автовладельцам, сократив время на бюрократические процедуры, тем самым подтверждая статус MBANK как самого инновационного банка в Кыргызстане.

Комментируя получение награды, Марат Торалиев подчеркнул значимость цифрового взаимодействия с государством. 

«MBANK — ключевой цифровой партнер для граждан и государства. Мы смело берем на себя роль драйвера в цифровой трансформации и продолжаем расширять список возможностей, чтобы делать жизнь наших клиентов комфортнее», — отметил первый заместитель председателя правления по стратегическому и цифровому развитию MBANK Марат Торалиев.

MBANK продолжает работу над расширением спектра государственных и коммерческих услуг в своем приложении, закрепляя за собой звание лидера цифровизации в финансовом секторе Кыргызстана.

MBANK — первый цифровой!

