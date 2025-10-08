В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение

В отдаленном селе Зардалы Баткенской области впервые появилось телевидение. Работы по подключению населенного пункта к наземному эфирному цифровому вещанию выполнены дочерней компанией ОАО «Кыргызтелеком» РПО РМТР в рамках поручения президента Садыра Жапарова.

Зардалы — одно из самых труднодоступных сел страны, расположенное в высокогорной местности и до настоящего времени из-за отсутствия электроэнергии остававшееся без эфирного телевизионного сигнала. Для обеспечения жителей доступом к цифровому телевидению специалисты РПО РМТР построили современную станцию, установили солнечные панели и необходимое оборудование для приема и передачи сигнала.

Благодаря этому жители села теперь могут смотреть основные телеканалы республики в цифровом качестве. Энергоснабжение станции осуществляется автономно — за счет солнечных батарей, что делает объект полностью энергонезависимым.

Реализация проекта стала частью масштабной работы по развитию цифровой инфраструктуры и улучшению качества связи во всех регионах Кыргызстана.