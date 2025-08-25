Полномочный представитель президента КР в Баткенской области Айбек Шаменов посетил стройплощадку автодороги Сох — Кан — Зардалы, чтобы ознакомиться с ходом работ.

На участке Сары-Талаа — Кызыл-Таш уже расширено 11 километров дороги и построен один селевой водопропускной объект. На участке Кызыл-Таш — Зардалы продолжаются работы по строительству 6 километров новой дороги.

Ранее на этих направлениях вообще не было дороги, и жители отдаленных районов испытывали сложности с транспортным сообщением и доступом к социальной инфраструктуре. Строительство автодороги значительно улучшит связь населенных пунктов с остальной частью региона, обеспечивая безопасное и регулярное сообщение.

Как сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента КР в Баткенской области, работа ведется в рамках программы развития транспортной инфраструктуры региона и направлена на улучшение транспортного сообщения и безопасности на дороге.