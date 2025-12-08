10:49
Общество

Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни

В Баткенской области завершают строительство автодороги Сары-Талаа — Кызыл-Таш — Зардалы, ведущей в одно из самых труднодоступных горных сел региона. По данным Министерства транспорта и коммуникаций, объект введут в эксплуатацию в ближайшие дни.

Протяженность трассы составляет 17,5 километра. Там полностью завершили расширение и выравнивание полотна. На 95 процентов готова новая 30-метровая металлическая мостовая конструкция.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, посещая Зардалы 29 сентября 2024 года, обещал, что в 2025-м сюда построят дорогу и реализуют проекты по обеспечению села электроэнергией и строительству малой ГЭС.

Зардалы — одно из самых высокогорных и труднодоступных сел Баткенской области.
