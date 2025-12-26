Систему питьевого водоснабжения намерены построить в Зардалы

Управление капитального строительства объектов питьевого водоснабжения и водоотведения объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству водопровода в труднодоступном селе Зардалы Баткенской области.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 4 миллиона 406,7 тысячи сомов.

Срок подачи предложений поставщиков — до 20 января 2026 года.

Зардалы расположено в высокогорной и труднодоступной местности Баткенской области. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, посетив село 29 сентября 2024 года, обещал, что в 2025-м сюда построят дорогу и реализуют проекты по обеспечению электроэнергией и строительству малой ГЭС.

Недавно Минтранс завершил строительство дороги в труднодоступное село Зардалы.