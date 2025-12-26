17:28
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Систему питьевого водоснабжения намерены построить в Зардалы

Управление капитального строительства объектов питьевого водоснабжения и водоотведения объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству водопровода в труднодоступном селе Зардалы Баткенской области.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 4 миллиона 406,7 тысячи сомов.

Срок подачи предложений поставщиков — до 20 января 2026 года.

Зардалы расположено в высокогорной и труднодоступной местности Баткенской области. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, посетив село 29 сентября 2024 года, обещал, что в 2025-м сюда построят дорогу и реализуют проекты по обеспечению электроэнергией и строительству малой ГЭС.

Недавно Минтранс завершил строительство дороги в труднодоступное село Зардалы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356278/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
ГСИН закупила рыбу по завышенным ценам и нанесла ущерб в 15,9 миллиона сомов
Минтранс завершил строительство дороги в труднодоступное село Зардалы
Инфраструктуру местных судов в Кыргызстане улучшат
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
Зима близко. Мэрия Манаса выделяет 7,4 миллиона сомов на снегоочистители
СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным
Минфин формирует комиссию по рассмотрению жалоб в сфере госзакупок
Более 34 миллионов сомов направят на охрану школ в Свердловском районе Бишкека
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Более 2,5 миллиона сомов потратит Ботсад на сельхозоборудование
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
26 декабря, пятница
17:22
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяю...
17:12
В Бишкеке милиция задержала пьяного дебошира
17:03
Масла и аккумуляторы — под особый учет: вводятся новые экологические нормы
16:44
Для Ташкента тоже разработали дизайн-код города
16:38
Завершил свою работу IV Народный курултай