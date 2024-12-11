Село Зардалы наконец-то обеспечили электроэнергией

Спустя два месяца после поручения президента село Зардалы Баткенской области обеспечили электроэнергией. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В селе Зардалы не было электричества. Вопрос об электрификации села неоднократно поднимался на Народном курултае. Президент Садыр Жапаров 29 сентября посетил жителей села и пообещал обеспечить их электроэнергией.

В соответствии с поручением главы государства Министерство энергетики приняло решение установить для каждого дома и общественного здания 61 комплект солнечных батарей суммарной минимальной мощностью 306 киловатт, 6 комплектов солнечных водонагревателей объемом 200 литров, а также 75 комплектов уличных прожекторов с аккумуляторной батареей на 600 ватт для автономного электроснабжения села.

В целях реализации проекта между ОАО «НЭСК» и ОсОО ALL SOLAR заключен договор на закупку оборудования и материалов на сумму $390 тысячи 144 (или 33,5 миллиона сомов).

Всего для обеспечения села электроэнергией трудились более 40 энергетиков. Они провели внутреннюю электропроводку в 56 домохозяйствах, двух мечетях, фельдшерско-акушерском пункте и школе. Установлено 61 «умное» устройство учета электроэнергии (АСКУЭ).