Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK

Накопительный депозит от MBANK — это надежный способ приблизиться к своим целям. Высокая ставка 14,55 процента годовых в сомах, свободное пополнение и финансовая дисциплина: вы откладываете — и точно не тратите.

Идеально для тех, кто хочет откладывать средства на разные цели: от крупной покупки до финансовой подушки. Ваши деньги работают, а вы строите планы на будущее.

Условия накопительного депозита:

Ставка 14,55 процента годовых в сомах при размещении на 12 месяцев.

Пополнение депозита возможно в любое время, в отличие от классических срочных вкладов.

Два формата на выбор:

— с капитализацией — проценты начисляются ежемесячно и увеличивают основную сумму вклада;

— без капитализации — проценты переводятся на отдельный счет каждый месяц.

— с капитализацией — проценты начисляются ежемесячно и увеличивают основную сумму вклада; — без капитализации — проценты переводятся на отдельный счет каждый месяц. Вклад можно открыть онлайн — за несколько кликов через мобильное приложение, без визита в отделение.

Гарантированная защита вклада до 1 миллиона сомов.

Минимальная сумма вклада: 1 тысяча сомов / 1 тысяча рублей / $100 / 100 евро.

Почему это выгодно

Накопительный депозит от MBANK — это свобода и контроль над вашими финансами. Вы можете пополнять счет в удобное время, выбирать формат получения дохода и наблюдать, как растет сумма вклада. Все это с высокой процентной ставкой 14,55 процента в сомах и полной защитой ваших средств.

Копите на то, что действительно важно.

Лицензия № 014 НБ КР.