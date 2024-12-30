26 декабря 2024-го в Бишкеке состоялась грандиозная церемония награждения победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024» и «Успешные личности — 2024». Инициатором проекта выступило общественное объединение «Кыргыз Биримдиги». Событие собрало на одной площадке представителей ведущих компаний, предпринимателей и творческих личностей, добившихся успеха в своей сфере, чтобы отметить достижения года, поделиться успехами и планами на будущее.

Особое внимание на церемонии уделено не только компаниям, которые достигли впечатляющих результатов, но и их руководителям, чьи лидерство, видение и стратегический подход внесли значительный вклад в развитие отечественного производства, создание рабочих мест и укрепление экономики Кыргызстана. Эти выдающиеся личности заслужили признание за усилия, которые значительно повлияли на экономический рост и улучшение качества жизни в стране.

Торговая марка «ТОЙБОС» ОсОО «Адал Азык»

Ведущая фирма в производстве мясных продуктов в Кыргызстане награждена дипломом «Лучшая компания 2024 года». Под руководством Мырзабека Орумбаева она зарекомендовала себя как надежный и качественный производитель, завоевав доверие покупателей по всей республике.

Благодаря усилиям руководства компания «Адал Азык» не только увеличила объемы производства, но и значительно повлияла на развитие сельского хозяйства, создавая рабочие места и способствуя росту налоговых поступлений в бюджет страны.

Предприятие продемонстрировало впечатляющий рост, многократно увеличив свои масштабы, успешно масштабировав бизнес и выйдя на международные рынки.

ЗАО «ШОРО»

ЗАО «ШОРО», известное своими национальными напитками и продуктами, удостоено диплома «Лучшая компания 2024 года». Это признание стало результатом не только высокой популярности продукции фирмы, но и усилий ее генерального директора Кайрата Эгембердиева, который возглавил бренд и вывел его на международный уровень.

Под его руководством компания стала символом качества и кыргызской культуры, экспортируя свою продукцию за пределы страны и укрепляя имидж Кыргызстана в мире. Внесенный Эгембердиевым вклад в экономику республики огромен: он способствовал расширению рынка сбыта, поддержке местных производителей и созданию новых рабочих мест.

Лучший лидер компании

Награды «Лучший лидер компании 2024 года» удостоен Нурдин Джумалиев, генеральный директор ОсОО «ДСКА Инжиниринг» — строительной фирмы, которая за 12 лет работы реализовала более 200 крупных проектов по всей территории республики. Он награжден за значительный вклад в строительство промышленных, складских и коммерческих объектов Кыргызстана. Под руководством Джумалиева компания успешно строит промышленные объекты, заводы, фабрики, логистические и транспортные центры, торговые маркеты и офисные здания, которые входят в стратегическую программу «100 объектов страны», приуроченную к 100-летию Кара-Киргизской автономной области.

Церемония награждения показала, что успех предприятий невозможен без выдающихся усилий их руководителей. Личные качества, стратегическое видение и способность принимать правильные решения этих лидеров внесли значительный вклад в развитие экономики республики. Они создали новые рабочие места, улучшили инфраструктуру, а также активно содействуют развитию отечественного производства, что оказывает положительное влияние на всю экономику Кыргызстана.

Проект «Лучшие из лучших — 2024» от общественного объединения «Кыргыз Биримдиги» продолжает свою миссию по поддержке и продвижению успешных лидеров и компаний, создающих будущее страны.