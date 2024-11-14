Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство

Госбанк развития КР выделил заемные средства ОсОО Green Town — отечественному производителю проволоки и специализированных металлических изделий для укрепления берегов, защиты селеопасных территорий, населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций. Целевой кредит выдан в рамках программы по прямому финансированию.

Благодаря финансированию от Госбанка развития КР компания смогла приобрести земельный участок, построить производственный цех и увеличить производство своей продукции. Это позволило создать новые рабочие места и повысить импортозамещение.

Эта инвестиция от Госбанка развития станет ключом к успешному развитию проекта и обеспечит долгосрочную стабильность компании.

Долгосрочные инвестиции от Госбанка развития поддерживают отечественных предпринимателей, способствует росту производства, поддержке местного сообщества, созданию рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в бюджет, что благотворно влияет на развитие экономики страны.

Необходимо отметить, что Государственный банк развития Кыргызской Республики вносит ощутимый вклад в будущее Кыргызстана, поддерживая приоритетные отрасли экономики, крупные производственные и инфраструктурные проекты.

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