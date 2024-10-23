Покупайте авто по исламским принципам «Мурабаха»

Теперь покупать авто стало не просто выгодно, но и надежно благодаря автофинансированию, основанному на принципах исламского банкинга, когда основные риски банк берет на себя.

«ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK предлагает уникальное решение — автофинансирование, основанное на принципах исламского банкинга, в частности по схеме договора «Мурабаха». Это особый вид финансирования, который обеспечивает покупку автомобиля без использования традиционных ссудных процентов, заменяя их прозрачной и честной системой наценки.

Принцип договора «Мурабаха» предполагает, что банк приобретает машину от имени клиента и продает ее по заранее согласованной стоимости, которая фиксируется в договоре и не меняется в процессе выплат. Такой подход исключает скрытые проценты и другие дополнительные платежи, что делает финансирование полностью соответствующим нормам шариата.

Основные условия автофинансирования от MBANK включают:

первоначальный взнос от 10 процентов, что дает возможность начать процесс покупки автомобиля без значительных финансовых вложений;

сумма финансирования — до 5 миллионов сомов, что позволяет приобрести авто различных категорий — от экономкласса до премиум-сегмента;

срок финансирования — до пяти лет, обеспечивая гибкость при выборе графика погашения.

Преимущества исламского автофинансирования:

Прозрачность условий. Клиент сразу знает конечную стоимость автомобиля, которая включает в себя наценку банка. Нет скрытых процентов или дополнительных комиссий, что часто встречается в традиционном финансировании. Соответствие шариату. Для многих клиентов важно, чтобы их финансовая деятельность соответствовала их религиозным убеждениям. «Мурабаха» гарантирует, что процесс финансирования ведется в соответствии с исламскими законами, запрещающими рибу (лихву) и спекуляции. Фиксированная стоимость. В отличие от традиционных банковских кредитов, где процентная ставка может изменяться в зависимости от рыночных условий, стоимость машины по договору «Мурабаха» остается фиксированной до полного погашения. Акционная наценка является одной из самых выгодных на рынке КР.

«Финансирование по исламским принципам по договору «Мурабаха» — это больше, чем просто способ приобрести автомобиль. Это честные и прозрачные финансовые отношения, основанные на доверии и справедливости. Мы уверены, что автофинансирование по исламским принципам позволит нашим клиентам сделать осознанный выбор без лишних рисков и переплат. MBANK всегда стремится предлагать продукты, которые отражают наши ценности и отвечают запросам общества», — отметил Кайратбек Суранаев, первый заместитель председателя правления MBANK.

Автофинансирование от MBANK доступно для всех граждан. Независимо от того, являетесь вы частным лицом или предпринимателем, вы можете воспользоваться этим продуктом, если хотите приобрести авто по справедливым и прозрачным условиям, без переплат и скрытых процентов.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014/1 НБ КР.