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Бизнес

MegaCom за здоровый образ жизни!

Активно поддерживая спорт и здоровый образ жизни, компания MegaCom выступила партнером открытой тренировки и семинара по концепции ЗОЖ, прошедших в субботу, 5 июня, в столичном Парке здоровья по инициативе общественного объединения «Лига дворового спорта».

Совместную тренировку для бишкекчан провел вице-президент Международной федерации воркаута и стритлифтинга Гауранитай Шулика. С семинаром «Концепция здорового образа жизни» перед собравшимися выступил президент Международной федерации воркаута и стритлифтинга Денис Минин. Оба гостя прибыли в Кыргызстан из Украины.

Уникальная акция объединила десятки сторонников активного образа жизни – как рядовых горожан, так и известных спортсменов, активистов, политических деятелей и дипломатов. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены:

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики, основатель «Лиги дворового спорта» Чынгыз Айдарбеков;
  • и. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов;
  • глава офиса ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело;
  • основательница волейбольной лиги «Дилгир» Элиза Асилбек.

Наиболее активным участникам акции компания MegaCom вручила памятные подарки.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196647/
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