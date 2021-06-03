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Бизнес

Дарим 20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!

В 2021 году Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк отмечает 20 лет со дня основания. В преддверии дня рождения KICB запускает ряд эксклюзивных предложений для клиентов.

В честь своего 20-летия KICB объявляет об уникальной акции для клиентов. Держатели карт KICB платежной системы Mastercard получат возможность выиграть 20 iPhone 12 PRO!

Владельцам карты Mastercard необходимо в период действия акции с 1 июня по 31 августа 2021 года оплачивать за товары и услуги картой Mastercard от KICB. При этом, чтобы стать участником акции, клиентам необходимо совершить не менее 90 транзакций за весь период акции, каждая на минимальную сумму 400 сомов.

Среди участников акции будут разыграны 20 iPhone 12 Pro!

Акция стартует 1 июня 2021 года, поэтому приглашаем всех, кто планировал в ближайшее время открыть в KICB карту Mastercard.

Mastercard (Standard, Gold) — карты Mastercard, выпускаемые банком KICB — бесконтактные и могут быть открыты в разных валютах (сомы, доллары, евро).

Оплачивая покупки картами KICB, вы становитесь участником дисконтной программы банка и можете получать скидки до 30 процентов.

Международные карты Mastercard идеально подходят для совершения безопасных интернет-покупок и операций и принимаются на интернет-сайтах по всему миру.

Пополнять карты KICB можно любым удобным способом — в отделениях и банкоматах банка, через платежные терминалы, а также с помощью интернет-банкинга.

Как открыть карту Mastercard?

  • Подойдите в любое отделение KICB с паспортом и заполните заявление.
  • Готово! Оплачивайте за товары и услуги картой Mastercard от KICB и получите шанс выиграть свой iPhone 12 Pro!

Подробнее с условиями акции, вы можете ознакомиться ниже.

Публичная оферта по акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB»

В случае возникновения вопросов сотрудники KICB рады ответить 24/7: (0312) 62 01 01; (0553) 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196297/
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