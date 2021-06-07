Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem

Детская нейрохирургия — это искусство, для которого нужна команда волшебников — опытных специалистов и новейшие технологии. Уже 25 лет в Центр детской нейрохирургии, где эти технологии успешно применяются, обращаются за консультацией не только из Турции, но и со всего мира с самыми сложными случаями неврологических патологий у детей. Возглавляет центр выдающийся специалист в области детской нейрохирургии, доктор медицинских наук, профессор Мемет Озек. Доктор считает, что даже самые сложные операции на головном мозге можно проводить безопасно и успешно.

Хирургическое лечение эпилепсии

Более 50 миллионов людей во всем мире живут с эпилепсией, которая часто проявляется еще в раннем возрасте. Лечение этого заболевания начинается медикаментозно, не всем помогает прием лекарств. В детском возрасте эпилептические приступы могут приводить к физическим травмам, которые становятся причиной необратимых повреждений головного мозга и отставания в развитии.

Фото Acıbadem. Профессор Мемет Озек

Профессор Озек объясняет: «Пациент не получит негативных последствий, даже если удалить область мозга, вызывающую приступ. Если удается четко определить область в головном мозге, которая провоцирует приступы, то удалению подлежит только эта поврежденная область. Если поражены различные области, то тогда применяется перекрытие каналов, ведущих к эпилептическим приступам. Если у пациента противопоказания к хирургическому вмешательству, то применяется имплантация стимулятора мозга для управления электрическими сигналами. На основе проведенных тестов, включая МРТ и видео-ЭЭГ-мониторинг для четкого определения пораженной области, принимается решение о том, какой метод лечения выбрать».

6 хирургических методов лечения спастичности

В клинике Acıbadem доступны различные методы лечения спастичности, наиболее часто вызванной церебральным параличом.

Если у пациента наблюдается фокальная спастичность и задействовано ограниченное количество мышц, применяется введение ботулотоксина.

При сохранении симптомов следующим этапом является селективная нейротомия.

В клинике Acıbadem в качестве хирургического лечения чаще всего применяется селективная дорсальная ризотомия, при которой подрезаются нервные корешки, посылающие аномальные сигналы в мышцы. С помощью этого метода команда профессора Озека прооперировала более 1 тысячи 100 пациентов. После подобной процедуры около 75 процентов пациентов обрели возможность ходить.

Для совсем тяжелых пациентов старшего возраста с дистонией используется паллидотомия, которая облегчает уход.

Пациентам с общей спастичностью имплантируют стимулятор. Для пациентов с тяжелой формой спастичности, когда пероральный прием лекарственных средств оказывается неэффективным, используют глубокую стимуляцию мозга или баклофеновую помпу, которая имплантируется в брюшную полость для дозированной подачи лекарственного средства непосредственно в спинномозговую жидкость.

2 жизненно важные технологии

Мозг ребенка отличается размером, формой, анатомией и функционированием, вот почему глубоко расположенные опухоли у детей часто считаются неоперабельными. Если опухоль находится в стволе головного мозга, это может повлиять на жизненно важные функции: дыхание, глотание или движение глаз. Однако доктор Мемет Озек считает: «Любую опухоль в головном мозге можно прооперировать. Мы можем дотянуться до любого уголка мозговой ткани, не причиняя вреда пациенту».

На помощь приходят две жизненно важные технологии: интраоперационная МРТ позволяет медицинской команде контролировать процесс лечения во время операции на головном мозге, а интраоперационный нейромониторинг помогает защитить важные участки от повреждений. Благодаря технологиям детская хирургия головного мозга стала более безопасной и успешной.

Сочетание передовых технологий и мастерства профессиональной опытной команды Центра детской нейрохирургии Acıbadem значительно увеличивает эффективность операций на головном мозге.

Для организации медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.